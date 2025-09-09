自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》《佐賀的超級阿嬤》女星肺炎逝 預防關鍵：施打疫苗

2025/09/09 11:30

健康網》《佐賀的超級阿嬤》女星肺炎逝 預防關鍵：施打疫苗

吉行和子（左）演出日片《佐賀的超級阿嬤》為人熟知，因肺炎病逝，享耆壽90歲。（翻攝自推特）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本重量級女星吉行和子因主演《佐賀的超級阿嬤》成人氣明星。但經紀公司對外表示她因感染肺炎病逝，不少粉絲湧入社群留言悼念。而根據衛福部網站衛教資料指出，臨床常見的肺炎病原體有很多種，除肺炎鏈球菌外，較常見的有流感病毒、b型流感嗜血桿菌等，預防肺炎的最好方法仍是施打疫苗。

資深女演員吉行和子曾在日本名導大島渚經典作品《愛的亡靈》飾演出軌妻讓導演獲坎城影展最佳導演，她更在《佐賀的超級阿嬤》中飾演智慧堅毅角色、深受觀眾喜愛。不過，她卻在本月2日因肺炎病逝，享耆壽90歲，其所屬經紀公司已經證實。從「國民女星」一路走到「國民阿嬤」，吉行和子跨越半世紀以上的演藝生涯，留下無數經典角色與動人回憶，也讓一路支持她的粉絲感到不捨。

事實上，針對肺炎疾病的防治，衛福部網站衛教資料表示，施打疫苗，能減少肺炎對人類的危害。同時，也要注意全球每年因肺炎致死的5歲以下兒童超過200萬人，其中由肺炎鏈球菌所引起者高達80萬人。

衛福部說明，臨床常見的肺炎病原體有很多種，除了肺炎鏈球菌以外，較常見的有流感病毒、b型流感嗜血桿菌、退伍軍人桿菌、隱球菌、綠膿桿菌、肺炎克雷白氏桿菌等，每年為全球帶來沉重的疾病負擔。

衛福部表示，我國近年來雖然公共衛生條件與醫療水準均有長足進步，加上預防接種及全民健保普及，肺炎的威脅已下降，然而肺炎的防治仍是持續努力的重要目標之ㄧ。

預防肺炎，除了注意呼吸道衛生與咳嗽禮節，以降低感染機會之外，最根本的預防方法是施打疫苗，目前已上市的肺炎相關疫苗，計有肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗、b型嗜血桿菌疫苗等。

●針對5歲以下高危險群（罹患免疫不全等六大類疾病）幼童接種結合型肺炎鏈球菌疫苗

●另提供全國安養養護機構受照顧者接種肺炎鏈球菌多醣體疫苗，全國75歲以上長者，於每年流感季節開始前與流感疫苗一併接種

●另將含有b型嗜血桿菌疫苗的5合1疫苗納入常規預防接種疫苗，提供出生滿2、4、6及18個月的嬰幼兒接種，可有效保護嬰幼兒防範侵襲性b型嗜血桿菌感染症的侵襲。

衛福部疾管署提醒民眾，冬季為呼吸道傳染病的好發季節，符合流感疫苗接種條件之民眾應儘速施打，家中嬰幼兒亦務必按時完成各項常規預防接種，以加強其對疫病之保護力。如出現發燒、咳嗽、呼吸短促等疑似肺炎的症狀時，請務必儘速就醫，及時治療，以避免死亡或後遺症的發生。

