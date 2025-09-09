高雄登革熱警戒區3天噴藥1次 里長直呼受不了

三民區1日出現2兄弟確診登革熱，衛生局近期在警戒區域進行防治作業。（資料照，高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市近期爆發12例本土登革熱疫情，並已從鼓山區擴散至三民區，引發三民區家庭群聚疫情，為了防堵疫情蔓延，市府進行警戒區域的地毯式清消，三民區正興里因與確診個案居住的里相鄰，自4日起每隔3天被通知全里噴消1次，里長忍不住喊話「受不了」，衛生局回應，主要是持續監測到病媒蚊。

正興里里長沈秀玲昨晚在臉書發文，為了鄰近某一個里爆發1例登革熱確診病例，9月4日室外全里噴消、7日室外全里噴消、10日室外又要全里噴消、9/13日再來全里噴消，現在是怎樣啦！3天來噴消1次？莫說餐飲業受不了如此密集的噴藥，就是一般住家也不認同這樣的防疫政策吧？

沈秀玲說，「每3天噴1次真的噴到她抓狂」，正興里不是疫區，只是周遭8里被劃到警戒區，公所告知是因為噴藥後又遇上下雨，雖然知道病媒蚊是1天產卵、3天變孑孓、7天變成蚊，但不要這麼密集，昨日反應後，有改成6天1次她還能接受，不然每次噴從上午不到8點噴到中午，餐飲業真的都不用營業了。

衛生局疾管處長洪玉倖表示，三民區發生2例家庭群聚，本週是緊急防治後的關鍵期，包含正興里在內的警戒8里，每天仍抓到10至20隻成蚊，列管的高風險點多達404處，其中正興里有82處。

衛生局強調，因當地住宅、人口密集，為快速減少環境中病媒蚊密度，爭取時間清除孳生源，所以針對個案周邊警戒里實施化學防治，降低疫情擴散風險。

