秋冬疫情來襲！年輕人新冠疫苗將回歸自費 羅一鈞籲把握最後機會

2025/09/09 12:07

疾管署今日辦理卸任、新任署長交接暨宣誓典禮，羅一鈞今日接任署長一職。（記者林志怡攝）

疾管署今日辦理卸任、新任署長交接暨宣誓典禮，羅一鈞今日接任署長一職。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕今年秋季即將到來，也即將進入流感、新冠肺炎等疫情高風險時期。對於今年秋冬疫情的挑戰，衛福部疾管署長羅一鈞指出，今年流感疫苗即將跟隨國際趨勢，從4價調整為3價，新冠疫苗公費接種對象也將有所限縮，年輕人將回歸自費，會是今年疫情的主要挑戰。

疾管署今日辦理卸任、新任署長交接暨宣誓典禮，今日接任署長一職的羅一鈞指出，接下來就是秋冬疫情，10月也將開打公費流感疫苗，並從原先的4價疫苗改為3價疫苗，接下來將加強宣導相關調整合乎國際趨勢，有助於減少疫苗株、降低民眾疑慮。

羅一鈞也提到，今年9月30日前，會持續全民公費新冠肺炎疫苗，但10月1日起，將把新冠肺炎疫苗公費資格限縮至10類高風險民眾，包括65歲以上長者、55-64歲原住民、安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員、孕婦、6個月以上高風險對象，以及醫護人員等相關風險族群。

換言之，10月1日起，年輕人想接種新冠肺炎疫苗，必須採取自費的方式。羅一鈞提醒，目前尚有約公費疫苗200萬劑可以提供，還沒接種的民眾可以把握機會、在9月30日以前儘速接種，且現有疫苗對於目前國內與鄰近國家流行的新冠變異株都還有不錯的保護效果，疾管署也持續與莫德納協調後續如何以自費方式提供民眾疫苗。

