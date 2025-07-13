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健康網》中南部鬧血荒 蕭美琴捲袖捐血
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕副總統蕭美琴2024年時曾承諾有機會親自參與捐血活動，今（13日）即在九華山地藏庵登上捐血車，參與捐血活動做公益。她也喊話，現在各血型都缺，希望國人就近捐出熱血。
受到颱風及連日大雨影響，中南部持續血荒，高雄及台中捐血中心庫存目前只剩5.8天，尤以高雄各血型皆低於安全標準，台灣血液基金會再次向中南部民眾呼籲挽袖捐熱血，O型及AB型全台血庫皆偏低。
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財團法人台灣血液基金會處長洪英聖表示，因颱風後又連接中南部大雨不斷，不少地區有災情。天氣極端不穩定，又加上颱風來襲期間不少縣市停班、停課，血庫的存血急速下滑，希望天氣穩定些，增加血庫存量。
全台血庫目前安全存量標準為7到10天，目前全台平均僅剩6.6天，已屬偏低。其中，只有B型達到8.6天為正常，其餘皆偏低：A型6.7天、O型5.9天、AB型6.6天。以高雄、台中血庫情況最緊張，高雄存量都只剩5.8天，AB型（5.1天）、O型（5.3天），尤其危急。
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