三叉神經痛折磨年餘 顯微手術除大患

▲巫智穎醫師指出，顯微血管減壓手術治療三叉神經痛，可保留神經完整性，無神經破壞副作用。（記者廖雪茹攝）

記者廖雪茹／新竹報導

1名6旬男子的右側臉部，經常像電擊般的突發性疼痛，吃飯、說話，甚至風吹都痛，一度求診牙科，並且接受藥物治療，但效果不佳，折磨了超過1年，最後到神經外科求診，醫師揪出病因診斷為三叉神經痛。患者接受2個多小時的顯微血管減壓手術，術後3天出院，劇痛終於獲得緩解。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經外科醫師巫智穎表示，三叉神經痛是最劇烈的臉部疼痛之一，是1種源自第5對腦神經（三叉神經）的神經病變。最常見的原因是腦內小血管壓迫神經根部所導致的異常放電，產生劇烈、間歇性的疼痛。其他少部分原因為腫瘤、帶狀疱疹病毒感染、多發性硬化症、動脈瘤所引起。

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臉痛有如電擊 一度求助牙科

巫智穎指出，三叉神經從腦幹發出後有3個分支，主要支配前額、上顎和下顎。具體來說，疼痛可能出現在眼眶周圍、臉頰、嘴唇、上下牙齦等部位。病人如果感受到單邊皮膚刺麻痛或是像刀割疼痛，甚至牙齦痛，經過牙科治療還是覺得痛，就高度懷疑是三叉神經痛造成的。三叉神經痛是因為腦幹周圍的血管很多，隨著年紀的增長，血管開始老化、擴張或彎曲，進而壓迫到三叉神經，導致三叉神經敏感進而產生疼痛。病患常形容像被電擊或刀割，反覆出現短暫劇烈疼痛，1天可能發作數10次，苦不堪言。

顯微血管減壓 保留神經完整

巫智穎表示，三叉神經痛初期常以藥物治療為主，但大多是一些止痛藥或抗癲癇的藥，副作用包含頭暈、嗜睡或是皮膚過敏等。當藥物無效或無法忍受藥物作用時，介入性或手術性治療是有效的選擇。常見方式包括射頻燒灼（熱頻治療）、加碼刀（立體定位放射手術）與顯微血管減壓手術。其中射頻燒灼、加碼刀的好處是相對安全、不用住院、恢復期短，成功率約60-80%；但疼痛復發率較高，可能出現臉部麻木等副作用。而顯微血管減壓手術保留神經完整性，長期緩解率超過90%，是年輕或健康患者的首選治療方式。

醫師建議，三叉神經痛預防方式主要是保持頭部及臉部溫暖、控制三高、保持心情愉快及正常作息、避免菸酒等刺激性食物。

▲6旬男子的右側臉部，經常像電擊般的突發性疼痛，經診斷為三叉神經痛。（中醫大新竹附醫提供）

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