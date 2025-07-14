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健康 > 名人健康事

健康網》91歲日本上皇明仁心肌缺血 採保守治療

2025/07/14 21:42

日本上皇明仁（左）因多種心臟疾病，醫師以服藥治療他的心肌缺血。（美聯社）

日本上皇明仁（左）因多種心臟疾病，醫師以服藥治療他的心肌缺血。（美聯社）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據中央社引用《朝日新聞》報導指出，高齡91歲的日本上皇明仁今（14日）下午住進東京都文京區的東京大學附屬醫院，因多種心臟疾病，醫師為了治療他的心肌缺血問題，將使用口服藥物，審慎應對治療。

上皇明仁的心肌缺血，也稱為心臟缺血，涉及其中一條心臟動脈（冠狀動脈）突然阻塞，導致心肌血流和供氧受損。有多種因素會導致心血管疾病，心肌缺血的治療通常透過藥物、搭橋手術和其他旨在改善血流的手術來完成。目前日本醫療團隊是以服用藥物來治療，一般認為，考量上皇明仁年歲已大。

根據「衛生福利部慢性疾病防治組」衛教資料，中老年人較常見高血壓性心臟病和冠狀動脈心臟病。高血壓病人的血壓若長期升高，會令左心室負荷加重而變得肥厚、擴大，最後心臟衰竭。高血壓性心臟病早期症狀並不明顯，常見的症狀有頭暈、眼花、耳鳴、心悸，嚴重時會出現呼吸困難、咳嗽、水腫等症狀。

冠狀動脈心臟病，冠狀動脈主要供給心肌血液，當冠狀動脈發生粥樣硬化導致動脈失去原有的彈性，管壁變厚、變硬，內腔逐漸變窄或堵塞，造成血液不易流通，會讓心臟肌肉因為缺血而壞死。心絞痛、心肌梗塞是常見的冠狀動脈心臟病，更是形成猝死的主要原因。

國健署再次呼籲，膽固醇過高，患心臟疾病的機會比普通人多3倍，因為體內過多的膽固醇會積聚在血管內，使血管日漸狹窄，妨礙血液流通。動脈硬化症發生率與LDL膽固醇的濃度成正比關係，而與HDL膽固酵的濃度呈反比關係。

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