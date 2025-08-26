4旬外籍男赴西非2國1個月 返台出現3症狀染惡性瘧

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，今年累計16例境外移入瘧疾。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（26日）公布新增1例境外移入瘧疾，為40多歲外國籍男性，曾到西非2國旅遊長達1個月，卻未服用預防瘧疾藥物，在入境台灣當日出現發燒、肌肉痛、頭痛等症狀，感染惡性瘧，所幸經治療已出院；今年累計16例境外移入瘧疾，為近19年同期最高。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名40多歲外國籍男性，沒有潛在疾病史，長期在台居住，7月上旬至西非象牙海岸共和國，7月下旬至8月初至西非塞內加爾旅行，去了1個月期間，但未服用預防瘧疾藥物，離開西非後，又到其他國家。

該男完成其他國家旅行後，8月14日入境台灣當日，出現發燒、肌肉痛、頭痛等症狀，曾到醫院就診，服用退燒藥未改善，並有關節痛、腹瀉等症狀，後續至醫院感染科門診就醫，抽血發現血小板低下、膽紅素偏高，且經血液檢查發現瘧原蟲，確認感染惡性瘧，研判為境外移入。

林詠青指出，雖然該男離開西非後，曾到其他國家，但非流行地，因此研判仍是在疫情流行的象牙海岸共和國、塞內加爾感染，只是難以判斷是哪一個國家。在接受抗瘧藥物治療後，個案身體的異常數值都已恢復正常，並於8月下旬、住院第5天出院。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，今年累計16例境外移入瘧疾，年齡介於10多歲至60多歲，感染國家以非洲國家占12例為主，其餘分別為亞洲及大洋洲各2例，其中感染惡性瘧者13例、間日瘧者2例及諾氏瘧者1例。

全球瘧疾疫情持續，約94%病例分布於非洲，其中衣索比亞、辛巴威、納米比亞等國疫情較為嚴峻；而亞洲印度今年病例數高於去年同期，印尼近年病例數呈上升趨勢。

疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，至少於出國前1個月至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用預防瘧疾藥物；旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）的防蚊藥劑，並儘量安排住宿在有紗門紗窗的房舍。

