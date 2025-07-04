健康網》4歲童咳月餘恐氣喘 5症狀出現注意

氣喘常見症狀有：頻繁咳嗽、夜咳、鳴喘聲、呼吸急促、胸悶 /胸痛；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕兒科門診中「咳嗽」算是很常見的問題之一，萬芳醫院兒科部主任黃斯煒分享1名4歲女童因咳1個月就醫，仔細詢問病程，懷疑可能是氣喘體質，氣闖常見症狀有：頻繁咳嗽、夜咳、鳴喘聲、呼吸急促、胸悶 /胸痛。

黃斯煒在臉書專頁「西v麵-小兒心臟科醫師黃斯煒」發文說明，氣喘是因為氣管、支氣管、肺部產生「慢性發炎」，讓呼吸道產生狹窄，進而造成呼吸道阻塞。這樣子的阻塞，就會看到孩子會出現喘、咳嗽咳不停，有時有會聽見孩子發出鳴喘聲。

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黃斯煒進一步指出，會產生這樣的「慢性發炎」，跟過敏有很大的關係。研究發現，氣喘的孩子大約有8成是有過敏體質。大家或多或少都有過敏的經驗，當過敏發生時，有些人手上腳上、眼皮、身體就會開始腫脹、發紅。這是我們可以從外表看到的反應。

黃斯煒說，當氣喘發作時，呼吸道也會產生相似的反應，氣管、支氣管會開始腫脹、水腫。但由於呼吸道空間有限，當腫脹厲害時就會阻擋到空氣進入肺部，就會造成孩子出現胸痛、喘、呼吸困難、咳嗽等症狀。也因為呼吸道狹窄的關係，孩子呼吸的時候就會聽到像是吹口哨一樣的鳴喘聲。

每6個孩子就有1個氣喘

根據台灣健保資料庫的研究，在2000-2007年間，20歲以下的孩子或青少年有氣喘的比率約為15.7%。大約6個小朋友裡，就會有1個孩子有氣喘。

氣喘的症狀

●頻繁咳嗽：常被家長誤以為感冒。

●夜咳：為氣喘重要的症狀。

●鳴喘聲：一般透過聽診可聽見。嚴重時在孩子附近就可聽見「咻咻」的高頻呼吸聲。

●呼吸急促：氣喘發作較嚴重時的表現。

●胸悶、胸痛：容易出現在年紀較大（5-6歲以上）的孩子。

氣喘診斷

黃斯煒表示，一般診斷氣喘的需要透過「肺功能檢查」的方式。但這樣的檢查最大缺點是：小孩要能夠配合。一般經驗上這項肺功能檢查要等到小孩的年紀5-6歲以上後，才較能配合檢查。較小的孩子因為無法配合檢查，所以就必須靠臨床的症狀做診斷。

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