萬能科大與樂生療養院簽意向書 研發豆粕饅頭照顧糖尿病院生

萬能科大餐飲系師生研發豆粕饅頭，做成香蕉、草莓創意造型。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕衛生福利部樂生療養院與萬能科技大學今（4）日簽署合作意向書，展開「醫、學」合作，將由萬能餐飲系研發豆渣等剩食，製作成低升糖指數的香蕉、草莓造型豆粕饅頭、餅乾、發糕、蛋糕等，提供樂生療養院糖尿病院生食用，以此觀察並作為日常飲食血糖控制的參考，加強照顧糖尿病院生。

萬能副校長王啟川表示，為推動教育部大學社會責任（USR）計畫，強化社會關懷與健康促進意識，在觀光餐旅暨管理學副院長廖成文協助下，與樂生療養院本著互惠互助、資源共享與共同成長原則，建立合作關係。

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萬能科大餐飲系師生研發豆粕饅頭、餅乾，未來提供樂生療養院糖尿病院生食用。（記者黃政嘉攝）

樂生院長王偉傑說，豆粕是種蛋白質，優點在於同樣用豆粕做1顆饅頭，澱粉量僅佔30％，食用達到飽足感，口感跟一般饅頭幾乎一樣，對院生健康應有幫助，將儘速寫研究計畫，讓院生食用，觀察其體重、空腹血糖、胰島素等數值是否有改善，若確實有改善，未來值得推廣全國，增進全民健康，在環保上也解決豆粕殘渣過剩問題。

廖成文說，餐飲系師生使用的豆粕購自大溪地區，也有從中壢觀光夜市豆花店家取得剩餘豆粕，再製利用，若當作廚餘，因為是濕的緣故，不易焚燒，且重量重，環保處理成本高，因此利用剩食製作豆粕饅頭，未來做人體實驗結果後，公開數據，讓大家了解豆粕的健康營養價值，取代一般糖尿病食品，增進民眾飲食品質。

萬能科技大學副校長王啟川（右）今與樂生療養院長王偉傑（左）簽署合作意向書。（記者黃政嘉攝）

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