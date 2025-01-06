健康網》洗腎者1日限水量多少？ 醫曝「1公式」解答

醫師分享洗腎者的1日限水量，大約是體重數字x30再減掉300-500c.c.；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多喝水不一定沒事！許多人知曉洗腎者需要「限水」，但這個限水量該怎麼抓呢？亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發影片分享洗腎者1日總水量攝取公式，大約是體重x30再減掉300-500c.c.。

洗腎者飲食中的水分 亦需限制

林軒任分享，冬天因為天氣寒冷，長輩喜歡喝熱水、熱湯、熱茶暖身體，但水量要注意，盡量不要攝取太多。假如是洗腎病人或腎臟不好的病人，每日水分攝取量就是「尿量+500c.c.」。但由於大部分的人不會量尿量，所以直接用體重數字x30之飲水量的方法計算較為方便。他舉例，60公斤的人，就是喝1800c.c.（60x30）的水，但洗腎者需要再減少300-500c.c.，總水量可能落在1100-1200c.c.左右。

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既然如此，有人就好奇，像是湯、茶這些「水分」也要算在每日水分攝取量裡面嗎？林軒任強調，這裡指的水量就是1日所需的水分，因此湯湯水水、粥的水、火鍋湯、飲料都算。而很多長輩喜歡泡茶，茶也要算入，所以務必適量攝取。

醫師表示，腎友在計算水分攝取量時，也須考慮日常飲食中所包含的水份，如火鍋湯；示意圖。（圖取自freepik）

洗腎者若不限水 嚴重恐肺積水

林軒任說明，洗腎患者之所以需要限水是因為其「腎功能受損」，無法有效過濾血液中的多餘水份和毒素，所以限水能幫助患者減輕腎臟的過濾負擔。另外，因為洗腎患者的尿液排出能力下降，容易造成體內水份滯留，限制水份攝取有助於避免水份積聚，降低水腫的風險。

當洗腎患者攝取過多水分、超過身體的負荷，便會累積在皮下脂肪，水再往下流到腳部，就會導致腳部水腫，水腫到一個程度之後，水分會進一步進入血管系統中，導致血壓上升，甚至透過血管進入器官，例如肺臟。若是水分經由血管進入肺部，就會導致肺部積水、肺部水腫、進而出現呼吸急促。

在這種情況下，必須使用端坐呼吸的方式，以減輕肺部水腫對呼吸的衝擊。以上這些症狀都有可能導致低血氧，如果不及時處理，會需要進行插管等急救措施。

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