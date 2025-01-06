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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

小三男童上課常睡著 就醫竟檢出罹兒童糖尿病

2025/01/06 15:07

醫師提醒，肥胖的年輕人越來越多，第2型糖尿病的發病年齡也越來越年輕，亞洲地區的發生率更高於歐美；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，肥胖的年輕人越來越多，第2型糖尿病的發病年齡也越來越年輕，亞洲地區的發生率更高於歐美；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者劉婉君／台南報導〕就讀小學3年級的小威，外型白白胖胖，最近因老師反應小威常常在上課時睡著，媽媽帶他就醫後，發現不僅有尿糖，還有空腹血糖過高（＞200mg/dl）的問題，確診兒童糖尿病，經胰島素治療和規律飲食運動的生活，上課不再精神不振想睡覺。

高雄榮民總醫院臺南分院小兒科主治醫師潘潔慧表示，糖尿病是血糖過高的疾病。一般人的空腹血糖大約在90mg/dl左右，飯後血糖短暫上升，但很少超過140mg/dl。如果空腹血糖高於126mg/dl，且口服葡萄糖後2小時血糖超過200mg/dl，則為糖尿病。

潘潔慧說，過去糖尿病一直被認為是一種中老年人的疾病，發生於兒童期糖尿病絕大多數為第1型糖尿病，屬於胰島素依賴型糖尿病。隨著生活型態的變化，飲食越來越精緻而豐盛，運動的時間常被看電視、打線上遊戲取代，肥胖的年輕人越來越多，第2型糖尿病的發病年齡也越來越年輕，亞洲地區的發生率更高於歐美。

潘潔慧醫師提醒，糖尿病有年輕化趨勢，應妥善控制血糖和體重、維持良好生活習慣，配合藥物治療。圖為看診示意圖，非新聞當事人。（高榮台南分院提供）

潘潔慧醫師提醒，糖尿病有年輕化趨勢，應妥善控制血糖和體重、維持良好生活習慣，配合藥物治療。圖為看診示意圖，非新聞當事人。（高榮台南分院提供）

潘潔慧提醒，絕大多數的第1型糖尿病兒童想要把血糖控制好，最重要的是注射胰島素、配合營養師的飲食控制、規律的運動及良好的心情等，然而第2型糖尿病的兒童或青少年，體型壯碩肥胖，脖子後側的皮膚特別黑且紋路特別深，像一條帶狀一直延伸到脖子兩側的典型「黑棘皮症」，且常出現在頸部，也會出現在腋下、鼠蹊部，更嚴重的人在肘、膝關節等彎曲側都有。

潘潔慧強調，第2型糖尿病是體質加上環境因素造成的慢性疾病，如果好好治療，仍然可以長壽又健康。治療青少年第2型糖尿病，基本原則是飲食、運動和藥物同步進行，積極減重對控制第2型糖尿病非常重要，但需要家人和同儕一起幫助、鼓勵。根據國外發表的一個報告指出，青少年發病的第2型糖尿病人比第1型糖尿病人，30年後發生腎病變的比例更高，分析原因就是青少年第2型糖尿病症狀溫和，即使血糖很高，仍不容易發生酮酸症，導致青少年患者容易在治療一段時間後就失去耐性，不再定期追蹤，反而因此讓血糖失去控制。

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