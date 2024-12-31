健康網》柑橘、橙類分不清！ 北農點1關鍵輕鬆辨別

北農指出，柑橘類的果肉與果皮間有空隙，非常容易剝開，適合直接手工剝食。代表水果最常見的便是椪柑。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋冬季節盛產柑橘與橙類，不僅是豐富維生素C來源，「大吉大利」的寓意也成為佳節送禮首選。看似來自一個家族，柑橘、橙類你分辨得清楚嗎？台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」上發文，用果肉與果皮好不好分開，來簡單區分、輕鬆分辨。

柑橘類（寬皮柑）

●特徵：柑橘類的果肉與果皮間有空隙，非常容易剝開，適合直接手工剝食。

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●代表水果：最常見的便是椪柑。

橙類

●特徵：橙類的果皮與果肉緊密相連，無法直接剝開，必須動刀切開食用。

●代表水果：以柳丁（或稱柳橙）最為典型。

雜交類

●特徵：雜交類是柑橘與橙類的混血後代，其果皮光滑，果肉與果皮的黏合程度介於柑橘與橙類之間，既有些許空隙卻不完全分離。

●代表水果：茂谷柑、桶柑、帝王柑都是熟悉的名字。

北農指出，透過這些特徵，無論是在市場選購還是品嘗水果時，都能快速辨別這些柑橘家族成員，挑選到自己喜愛的品種。下一次品嚐這些冬日佳果時，不妨多留意它們的「家族身分」。

北農說，橙類的果皮與果肉緊密相連，無法直接剝開，必須動刀切開食用。代表水果以柳丁（或稱柳橙）最為典型。（資料照）

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