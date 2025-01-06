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中部麻疹男高雄趴趴走 衛生局籲「2班高鐵旅客」檢驗
〔記者許麗娟／高雄報導〕台中市1名30多歲男子到高雄遊玩期間確診感染本土麻疹，由於男子在可傳染期間曾搭乘高鐵往返中部及高雄市，為此，高雄市衛生局今（6）日發布緊急通知，呼籲去年12月28日搭乘高鐵160車次第2車廂左營站往台中站、12月31日高鐵153車次第4車廂台中站往左營站的旅客，主動與衛生局聯絡檢驗。
高雄市衛生局指出，麻疹出疹前後4天即具有傳染力且傳播力極強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，衛生局已主動了解旅客名單，並呼籲搭乘「2024年12月28日高鐵160車次第2車廂」自左營站往台中站旅客，及搭乘「2024年12月31日高鐵153車次第4車廂」自台中站往左營站旅客，主動向高雄市衛生局防疫專線07-7230250或疾病管制署免付費防疫專線1922聯絡。
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衛生局表示，由於病患散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹病例之可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，皆有被感染的風險。
麻疹潛伏期約7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，衛生局提醒民眾，出現上述麻疹疑似症狀，應儘速主動聯繫居住地之衛生所安排就醫。
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