健康網》煲湯加枸杞 中醫：助排便但適量是關鍵

林本庭指出，枸杞屬於「溫性」食材，對於一些體質「上火」的人來說，過量食用可能會引發痘痘等症狀。（圖取自林本庭臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕枸杞是許多家庭常用來煲湯的食材，除了增添甜味，還具有一定的藥用價值。然而，如何適量食用枸杞，卻關係到個人體質。中醫師林本庭在其臉書專頁上分享了他對枸杞的見解，並提醒民眾使用時應根據自身體質做適當調整。

林本庭提到，有民眾請教：「我們家煮湯可以加枸杞來增加甜味嗎？」枸杞屬於「溫性」食材，對於一些體質「上火」的人來說，過量食用可能會引發痘痘等症狀。他提醒，放的量不能太多，枸杞偏溫性，若是剛好患者體質又有點上火，吃多了很容易冒痘痘。

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有趣的是，林本庭也提到，古代書籍記載中，男性在出遠門時往往會被提醒不要吃枸杞，因為枸杞具有增加性慾的作用，可能會分散注意力，影響行程。不過，他也補充道，枸杞具有促進排便的效果，因此適量食用是關鍵。

枸杞不僅能增添湯品風味，還有助於排便，適量使用是保持健康的關鍵。林本庭提醒民眾，在烹飪時根據自身需求和體質選擇食材，才能達到最佳的養生效果。不論是煲湯還是其他食用方式，枸杞的適量使用皆對健康有益，大家在日常飲食中可以適當加入藥食兩用的食材。

林本庭說，枸杞不僅能增添湯品風味，還有助於排便，適量使用是保持健康的關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

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