率先全國 苗栗15~45歲免費心理諮商加碼至7次

苗栗縣長鍾東錦（左7）和與會來賓及各企業代表，共同支持職場心理健康贏得幸福感。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕10月為「心理健康月」，苗栗縣政府心理健康中心今（28）日在衛生局舉辦「職場幸福感，你我來守護」活動，頒獎表揚考核績優醫院及熱心公益的民間社團；縣長鍾東錦指出，明年將在通霄鎮成立第三處社區心理衛生中心，對有心理諮商需求的15至45歲民眾，從原本免費3次的限制，首開全國先例已加碼至共7次，呼籲企業和伙伴都要重視心理健康，必要時善用縣府所提供的心理諮商資源。

苗縣府心衛中心表示，鄉親或是照顧病人的家屬們有情緒困擾時，心理健康中心可以安排心理師提供免費心理諮商，以及身心科醫師提供諮詢服務，至目前為止接受心理諮商和「15~45歲青壯族群心理健康支持方案」服務的民眾已達1100人次，可見民眾對心理諮商的需求量日益增加。

請繼續往下閱讀...

縣長鍾東錦重視心理衛生健康議題，縣內先後於前年及去年分別在苗栗及頭份兩地成立社區心理衛生中心，今年初成立諮商心理師公會，預定明年續在通霄成立第3處，並進一步指示對有心理諮商需求的15至45歲民眾，從原本免費3次的限制，首開全國先例另再加碼4次，讓這些對象能獲得更充裕的諮商資源。

苗栗縣長鍾東錦（左）頒獎表揚推動心理健康考核績優醫院等單位代表。（記者張勳騰攝）

鍾東錦指出，包括學生在內的各種職業，在職場領域難免都有壓力，職場心理健康在多元社會下更趨重要，大家只要在職場上扮演好自己的角色，就沒太大問題，不過實務上會有落差，像是警察、消防甚至軍人，即使堅守崗位，仍有一些外在的職場壓力，若發現職場有人疑似憂鬱不快樂的跡象，除從旁開導，也要善用諮商心理師公會、縣府社區心理衛生中心及生命線等相關單位的資源，獲得妥適治療，早日紓解壓力並恢復身心健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法