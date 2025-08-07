自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感新藥曙光？含巧克力成分實驗藥物 早期研究效果勝克流感

2025/08/07 11:15

最新研究指出，一種可在可可中找到的化合物「可可鹼」，在與另一種合成化合物結合後，於早期實驗中顯示出強大的抗流感潛力。圖為巧克力示意圖。（路透資料照）

最新研究指出，一種可在可可中找到的化合物「可可鹼」，在與另一種合成化合物結合後，於早期實驗中顯示出強大的抗流感潛力。圖為巧克力示意圖。（路透資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一款包含可在巧克力中找到的化合物的實驗性流感藥物組合，在早期研究中顯示出比目前最常用的流感治療藥物更佳的效果。

路透報導，這項發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究指出，在試管與動物實驗中，「可可鹼」（theobromine）與arainosine的組合，即使是針對禽流感與豬流感等最致命的流感病毒株，其效果也比羅氏大藥廠（Roche）的「克流感」（Tamiflu）更為有效。

可可鹼是一種天然存在於可可植物中的興奮劑。研究人員指出，它與合成化合物arainosine的組合，能共同攻擊病毒上作為離子進出通道的蛋白質。一旦離子通道（ion channels）功能喪失，病毒便無法存活。

研究人員解釋，現有藥物通常攻擊一個經常變異的病毒蛋白質，導致治療效果隨時間推移而降低。相較之下，這種攻擊離子通道的新方法，可能更不容易產生抗藥性。

研究主要作者、耶路撒冷希伯來大學的阿金（Isaiah Arkin）在聲明中表示：「我們不僅是提供一種更好的流感藥物，我們正引入一種攻擊病毒的新方法，這或有助於我們為未來的大流行病做準備。」

研究人員補充道，由於包括冠狀病毒在內的許多病毒，也都依賴離子通道，這種新方法可能構成未來抗病毒策略的基礎。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中