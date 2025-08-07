流感新藥曙光？含巧克力成分實驗藥物 早期研究效果勝克流感

最新研究指出，一種可在可可中找到的化合物「可可鹼」，在與另一種合成化合物結合後，於早期實驗中顯示出強大的抗流感潛力。圖為巧克力示意圖。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一款包含可在巧克力中找到的化合物的實驗性流感藥物組合，在早期研究中顯示出比目前最常用的流感治療藥物更佳的效果。

路透報導，這項發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究指出，在試管與動物實驗中，「可可鹼」（theobromine）與arainosine的組合，即使是針對禽流感與豬流感等最致命的流感病毒株，其效果也比羅氏大藥廠（Roche）的「克流感」（Tamiflu）更為有效。

可可鹼是一種天然存在於可可植物中的興奮劑。研究人員指出，它與合成化合物arainosine的組合，能共同攻擊病毒上作為離子進出通道的蛋白質。一旦離子通道（ion channels）功能喪失，病毒便無法存活。

研究人員解釋，現有藥物通常攻擊一個經常變異的病毒蛋白質，導致治療效果隨時間推移而降低。相較之下，這種攻擊離子通道的新方法，可能更不容易產生抗藥性。

研究主要作者、耶路撒冷希伯來大學的阿金（Isaiah Arkin）在聲明中表示：「我們不僅是提供一種更好的流感藥物，我們正引入一種攻擊病毒的新方法，這或有助於我們為未來的大流行病做準備。」

研究人員補充道，由於包括冠狀病毒在內的許多病毒，也都依賴離子通道，這種新方法可能構成未來抗病毒策略的基礎。

