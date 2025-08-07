自由電子報
健康網》沈玉琳罹血癌 醫警50歲以上成年人風險高

2025/08/07 12:12

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，血液中的造血幹細胞出現特定突變有血癌風險，他特別提醒，常聞清潔劑、熬夜工作的人要小心；圖為情境照。（圖取自freepik）

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，血液中的造血幹細胞出現特定突變有血癌風險，他特別提醒，常聞清潔劑、熬夜工作的人要小心；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人沈玉琳身體不適住進加護病房，經確診罹患「急性骨髓性白血病」。然而民眾不解，白血球的功能在保護人體，怎麼會轉變成血癌？台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，這是因為血液中的造血幹細胞出現特定突變CHIP，而形成血癌，研究顯示高達10–20%的50歲以上成年人血液中可檢測到CHIP。他特別提醒，經常聞清潔劑、偶爾抽菸、吃點加工食品、熬夜工作的人要小心。

張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」發文分享，白血病的根源來自骨髓內的骨髓前驅細胞。這些細胞原本負責分化出紅血球、白血球與血小板，但在突變之後，它們無法再正常成熟，反而大量累積成為無功能的「白血病細胞（leukemic blasts）」，佔據骨髓空間，排擠掉正常的造血功能。這也解釋了為什麼白血病病人同時會出現免疫力下降、貧血與凝血問題。

白血病很少突然發生。張家銘說明，白血球的任務是保護人體打擊外來病毒和細菌，但當造血幹細胞突變，這些原本守護人體的細胞也可變成無法控制的「癌細胞」。這些突變尤其常見於年長者或身體長期處於發炎狀態的人體中。像DNMT3A、TET2、ASXL1 這些基因，是常見的「異變老班底」，會突變成「不明影響的株落造血」（CHIP）現象。

張家銘解釋，CHIP不是癌症，但它表示血液中的造血幹細胞出現特定突變，這些CHIP細胞當下可能沒症狀，如果累積更多突變就有可能演變成血癌，例如急性骨髓性白血病。根據研究，高達10–20%的50歲以上成年人血液中可檢測到CHIP。

張家銘提醒，白血病在初期的症狀常常不明顯，民眾如果平常感覺到容易疲倦、爬個樓梯就喘、莫名其妙瘀青、牙齦流血、常常感冒或感染不會好，甚至出現體重驟降、骨頭痠痛。有這些狀況要留心，可能是白血病的早期警訊。他特別點名經常聞清潔劑、偶爾抽菸、吃點加工食品、熬夜工作的族群，要格外注意。

老化與壓力也是基因突變的催化劑。張家銘表示，年紀變大是自然現象，但也意味著細胞複製錯誤的機率增加。若再加上慢性發炎、糖尿病、心血管疾病、失眠、壓力過大，這些壞細胞更容易壯大。

張家銘說，透過次世代定序技術，可以在血液中找到CHIP突變。尤其是有血癌家族史、曾經做過化療或放療族群、血液檢查數據常異常卻無法解釋，或是有糖尿病、心血管病或自體免疫疾病的人，更該提早檢查。

實證研究指出，生活型態干預能降低CHIP發展成血癌風險。張家銘建議病人可以從以下方式做好平日的保健：

● 採取抗發炎飲食（地中海飲食、低糖、高纖）

● 每週3次有氧運動（快走、騎腳踏車）

● 保持情緒穩定、學會放鬆（冥想、寫日記都可以）

● 每晚睡足7小時

● 減少暴露環境毒素（清潔劑、油煙）

