沒吃火龍果 尿卻是紅色？7旬翁頭暈就醫「這」罹癌

高醫岡山醫院泌尿科主治醫師陳怡璇提醒民眾出現血尿應即早就醫。（高醫岡山醫院提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕71歲李姓老翁頭暈無力，家人帶他去醫院檢查。他告訴醫生，自己幾個月來飲食正常，也沒有吃火龍果，但尿尿卻都是紅色的，但沒有痛感。醫師檢查後發現，李男的右側腎臟至輸尿管內，有一顆近5公分的大型腫瘤持續出血，診斷為泌尿上皮癌，經緊急手術切除腎臟及輸尿管，術後恢復良好。

收治這名病患的高醫岡山醫院泌尿科主治醫師陳怡璇表示，血尿是泌尿系統疾病常見的警訊之一，常見原因包括感染、結石與腫瘤。其中感染與結石常伴隨腰腹疼痛、頻尿、灼熱感等症狀，青壯年族群工作忙碌、喝水較少，因泌尿道感染或結石，出現血尿症狀，多會不舒服而及時就醫；但若是腫瘤引起的「無痛性血尿」，反而容易被忽視，導致延誤治療。

陳怡璇指出，李先生雖然沒有疼痛或排尿不適症狀，但抽血發現他的血色素低至3.1 g/dL（正常值約為12-16 g/dL），幾近重度貧血，經電腦斷層掃描檢查發現，其右側腎臟至輸尿管內，有一顆近5公分的大型腫瘤持續出血，診斷為泌尿上皮癌。

陳怡璇表示，李先生輕忽血尿問題，長期出血導致嚴重貧血，如果再晚一點處理，恐影響腎臟功能，甚至錯過癌症的黃金治療時機，危及生命。提醒民眾注意，解尿時如發現尿液呈現紅色、茶色或夾雜血絲，應盡速至泌尿科進一步檢查，才能及早揪出潛藏病因。

