消除C肝目標今年提前達標 衛福部：將向WHO申請認證

2025/08/07 13:31

衛福部表示，台灣在C肝消除的努力上展現明確成效，預計今年可提前達標，並向世界衛生組織（WHO）西太平洋區辦公室（WPRO）申請消除C肝認證事宜，使C肝不再成為我國公共衛生的威脅。（記者鍾麗華攝）

（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（7）日主持行政院會，聽取衛生福利部報告「2030世衛消除C肝目標-台灣提前達標之防治策略與現況」，衛福部表示，台灣在C肝消除的努力上展現明確成效，經由跨部會的努力及產官學界與民間團體（NGO）等之公私協力，預計今年可提前達標，並向世界衛生組織（WHO）西太平洋區辦公室（WPRO）申請消除C肝認證事宜，使C肝不再成為我國公共衛生的威脅。

衛福部指出，我國C肝防治成功，來自於一系列關鍵的政策與計畫。自106年開始，健保開始給付口服抗病毒藥物（DAA），並逐步擴大給付範圍，從最初限定肝纖維化程度，到108年全面放寬，讓所有慢性C肝病人都能接受治療；109年，擴大C肝篩檢年齡至45-79歲（原住民為40-79歲），並於今（114）年8月起下修篩檢年齡為39歲，以找出更多潛在的感染者。

衛福部表示，根據最新統計數據顯示，我國在消除C肝的計畫性指標已達成WHO 2030年目標。在一般族群（45-84歲）中，診斷率、治療率均達9成以上。在預防方面，安全的醫療注射及輸血血品安全也皆已達到WHO設定的100%目標。這些卓越的成果，也獲得亞太地區肝病聯盟（APAC）的肯定，將我國在國家行動計畫、資金挹注、政策承諾及消除行動執行等四個層面，評為最高等級的標準。

為鞏固C肝防治成效，衛福部將持續強化C肝流行病學的監測，加強C肝高風險族群（靜脈注射藥癮者、HIV感染者、矯正機關收容人、共病族群等）及一般民眾之防治知能，並落實醫療機構感染管制措施，以保障國人健康，並使臺灣的C肝防治成為國際典範。

