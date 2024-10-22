自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

百憂解退出台灣市場 藥廠證實：年底全球停產

2024/10/22 12:07

抗憂鬱藥「百憂解」曾在年中傳出將停止供貨，台灣禮來公司今（22日）證實，是基於公司策略調整，決定在2024年底全球停止生產。（資料照，藥師公會提供）

抗憂鬱藥「百憂解」曾在年中傳出將停止供貨，台灣禮來公司今（22日）證實，是基於公司策略調整，決定在2024年底全球停止生產。（資料照，藥師公會提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕抗憂鬱藥「百憂解（Prozac®）」今年8月已暫停供貨，台灣禮來公司也向衛福部通報11月起退出台灣市場，外界將矛頭指向健保給付太低導致，不過台灣禮來公司今（22日）證實，是基於公司策略調整，決定在2024年底全球停止生產百憂解。

百憂解是全球上市近40年的老藥，早在2019年就傳出要退出台灣市場，後來藥廠申請提高健保藥價達2.8元後，未再提出成本不敷提高藥價的建議，今年6月百憂解通報將於11月全面停止供藥，讓外界再將矛頭指向健保給付價格太低。

不過台灣禮來公司今說明，針對該公司用於治療抑鬱症、暴食症以及強迫症的藥物百憂解退出台灣市場停止供應一事，是基於公司策略調整，決定於2024年底全球停止生產百憂解。

台灣禮來公司強調，已同步請醫療專業人員暫停處方百憂解予新患者，並依照專業臨床判斷，協助病患處方合適的治療替代方案，並遵循相關規定向主管機關報備，以期將影響降至最低。

健保署日前曾指出，百憂解20毫克口溶錠，市占率約15.3%，去年健保申報用量約292萬顆，健保收載同成分、同含量膠囊劑型替代藥品有11項；食藥署也強調，獲報後已請相關藥廠視臨床需求增加產量，藥品供應沒問題。

百憂解是憂鬱症患者常見用藥。（資料照，藥師公會提供）

百憂解是憂鬱症患者常見用藥。（資料照，藥師公會提供）

食藥署強調，已請相關藥廠視臨床需求增加產量，藥品供應沒問題。示意圖。（圖取自shutterstock）

食藥署強調，已請相關藥廠視臨床需求增加產量，藥品供應沒問題。示意圖。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中