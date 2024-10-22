百憂解退出台灣市場 藥廠證實：年底全球停產

抗憂鬱藥「百憂解」曾在年中傳出將停止供貨，台灣禮來公司今（22日）證實，是基於公司策略調整，決定在2024年底全球停止生產。（資料照，藥師公會提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕抗憂鬱藥「百憂解（Prozac®）」今年8月已暫停供貨，台灣禮來公司也向衛福部通報11月起退出台灣市場，外界將矛頭指向健保給付太低導致，不過台灣禮來公司今（22日）證實，是基於公司策略調整，決定在2024年底全球停止生產百憂解。

百憂解是全球上市近40年的老藥，早在2019年就傳出要退出台灣市場，後來藥廠申請提高健保藥價達2.8元後，未再提出成本不敷提高藥價的建議，今年6月百憂解通報將於11月全面停止供藥，讓外界再將矛頭指向健保給付價格太低。

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不過台灣禮來公司今說明，針對該公司用於治療抑鬱症、暴食症以及強迫症的藥物百憂解退出台灣市場停止供應一事，是基於公司策略調整，決定於2024年底全球停止生產百憂解。

台灣禮來公司強調，已同步請醫療專業人員暫停處方百憂解予新患者，並依照專業臨床判斷，協助病患處方合適的治療替代方案，並遵循相關規定向主管機關報備，以期將影響降至最低。

健保署日前曾指出，百憂解20毫克口溶錠，市占率約15.3%，去年健保申報用量約292萬顆，健保收載同成分、同含量膠囊劑型替代藥品有11項；食藥署也強調，獲報後已請相關藥廠視臨床需求增加產量，藥品供應沒問題。

百憂解是憂鬱症患者常見用藥。（資料照，藥師公會提供）

食藥署強調，已請相關藥廠視臨床需求增加產量，藥品供應沒問題。示意圖。（圖取自shutterstock）

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