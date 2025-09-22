自由電子報
晴時多雲

健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

戒酒肝也回不去？ 美研究抓到元凶：酒精引發「基因剪輯」大混亂

2025/09/22 14:36

最新研究揭示，長期飲酒會讓肝臟的再生能力「卡關」，即使戒酒後也難以恢復；示意圖。（資料照）

最新研究揭示，長期飲酒會讓肝臟的再生能力「卡關」，即使戒酒後也難以恢復；示意圖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《每日科技網》（scitechdaily）報導，伊利諾大學厄巴納-香檳分校領導的一項最新研究揭開了殘酷真相：長期大量飲酒，會讓肝細胞卡在一個既無法正常運作、也無法有效再生的「半殘」狀態，即使徹底戒酒也難以逆轉。這項發表於《自然通訊》（Nature Communications）期刊的發現，為全球每年導致約3百萬人死亡的酒精性肝病，找到了新的潛在療法。

眾所周知，肝臟擁有強大的再生能力，但這在酒精性肝病患者身上卻會失靈。研究團隊發現，在病變的肝臟中，受損細胞雖啟動了再生程序，試圖回到可以大量增殖的「胎兒祖源狀態」，卻在中途迷了路，卡在一個動彈不得的中間階段。研究共同領導者卡爾索特拉（Auinash Kalsotra）指出，大量細胞陷入此僵局，正是導致肝衰竭的主因。

為找出細胞「卡關」的原因，團隊深入分析細胞內的蛋白質製造過程。他們發現，問題出在一個名為「RNA剪接」（RNA splicing）的關鍵步驟上。此過程如同基因藍圖的「剪輯師」，負責精準拼接基因指令。但在病變肝臟中，研究人員觀察到大規模的「剪輯錯誤」，導致大量修復蛋白無法正常工作。而這一切混亂的源頭，指向一位關鍵「剪輯師」，一種名為ESRP2的蛋白嚴重缺失。

發炎反應是幕後黑手

研究進一步追查發現，綁架了這位「王牌剪輯師」的幕後黑手，正是酒精傷害所引發的長期「發炎反應」。發炎細胞釋放出的因子，會強力抑制ESRP2蛋白的產生。研究證實，透過藥物阻斷其中一條發炎路徑後，ESRP2蛋白的水平便恢復正常，基因剪輯的錯誤也隨之被修正。卡爾索特拉教授表示，此發現有望催生新藥物，為肝衰竭患者帶來移植之外的新希望。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

