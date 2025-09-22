自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》江國賓嘴裡長小肉瘤 國健署：預防口腔癌別輕忽11症狀

2025/09/22 15:04

健康網》江國賓嘴裡長小肉瘤 國健署：預防口腔癌別輕忽11症狀

本土藝人江國賓因年少時吃檳榔、抽菸，日前口腔長了小肉瘤，所幸切片檢查是良性。國健署呼籲，45歲以上高風險群最好養成定期口腔檢查習慣。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人江國賓因年輕時菸、檳榔壞習慣，2個月前發現口腔內長了一個小肉瘤，所幸切片檢查是良性的。衛福部國民健康署指出，口腔內有11種現象出現，應馬上就醫，尤其是菸酒愛好者及嚼檳榔的人。

根據國健署衛教資料，蛀牙及不當假牙，還有不注重口腔衛生者，都是高危險群，只要出現以下11種症狀，不要輕忽，最好讓醫師看看，以免錯過黃金治療期。

●口腔內部或周圍有腫脹、硬塊、脫皮落屑、或是顏色改變。

●嘴唇或口腔有長期不癒合的口腔黏膜潰瘍（持續超過2週以上）。

●口腔內或附近發生不明原因麻木感、疼痛或觸痛。

●口腔內不明原因出血。

●口腔黏膜出現白斑或紅斑。

●舌頭活動度受阻。

●頸部有不明原因腫塊。

●牙關緊閉，張口困難。

●吞嚥或咀嚼時感到困難或疼痛。

●牙齦腫脹造成假牙固定不良或不適。

●拔牙傷口持續不癒合。

國健署表示，根據衛生福利部統計資料顯示，每年超過8千位民眾罹患口腔癌，其中9成是男性，好發年齡多集中在40-70歲之間。2010年起預防保健已將口腔黏膜檢查（牙科、耳鼻喉科）納入，根據統計，每440名參加者中即有1名為口腔癌，而其中口腔癌早期個案可有8成的五年存活率，且僅需小型手術，不會造成臉部變形。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中