健康網》江國賓嘴裡長小肉瘤 國健署：預防口腔癌別輕忽11症狀
〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人江國賓因年輕時菸、檳榔壞習慣，2個月前發現口腔內長了一個小肉瘤，所幸切片檢查是良性的。衛福部國民健康署指出，口腔內有11種現象出現，應馬上就醫，尤其是菸酒愛好者及嚼檳榔的人。
根據國健署衛教資料，蛀牙及不當假牙，還有不注重口腔衛生者，都是高危險群，只要出現以下11種症狀，不要輕忽，最好讓醫師看看，以免錯過黃金治療期。
●口腔內部或周圍有腫脹、硬塊、脫皮落屑、或是顏色改變。
●嘴唇或口腔有長期不癒合的口腔黏膜潰瘍（持續超過2週以上）。
●口腔內或附近發生不明原因麻木感、疼痛或觸痛。
●口腔內不明原因出血。
●口腔黏膜出現白斑或紅斑。
●舌頭活動度受阻。
●頸部有不明原因腫塊。
●牙關緊閉，張口困難。
●吞嚥或咀嚼時感到困難或疼痛。
●牙齦腫脹造成假牙固定不良或不適。
●拔牙傷口持續不癒合。
國健署表示，根據衛生福利部統計資料顯示，每年超過8千位民眾罹患口腔癌，其中9成是男性，好發年齡多集中在40-70歲之間。2010年起預防保健已將口腔黏膜檢查（牙科、耳鼻喉科）納入，根據統計，每440名參加者中即有1名為口腔癌，而其中口腔癌早期個案可有8成的五年存活率，且僅需小型手術，不會造成臉部變形。
