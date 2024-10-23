健康網》早餐掌握4原則護腎 醫：黑咖啡效果贏拿鐵

醫師指出，黑咖啡對人體好處更勝拿鐵，舉凡預防帕金森氏症、減少膽結石，還能預防腎臟及泌尿道結石，不過仍要適量飲用；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一日之計在於晨，想要活力滿滿，早餐很重要；不少文章也提醒吃對早餐的重要性。醫師提醒，吃早餐時要做好4原則來護腎，其中指出，不少上班族愛喝咖啡提神；就有研究發現，對人體而言黑咖啡好處更勝拿鐵，舉凡預防帕金森氏症、減少膽結石，還能預防腎臟及泌尿道結石，不過仍要適量飲用才是健康王道。

4原則不傷腎 補纖不分中、西式

你也是咖啡控？民權精睿泌尿科診所院長朱信誠於臉書粉專「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」發文指出，咖啡配早餐，或者咖啡就是早餐的你，除了關注超商咖啡優惠之外，應該一起了解早餐與咖啡的選擇學，關注身體與腎臟健康：

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●早餐也能補充膳食纖維：吃早餐不戰中西，不管你是哪一派，都能透過選擇「好」的主食，補充膳食纖維，降低慢性腎臟疾病可能。喜愛中式可以選地瓜、全麥饅頭，偏愛西式的朋友，以全麥土司代替漢堡、白吐司，開啟一天的活力。

●加工肉品由原型肉取代：「越不健康的食物，越容易使人快樂」，這樣的快樂還是偶爾享受就好。早餐店中的加工肉品，除了熱量容易超標，裡頭的鈉含量也過高，吃下肚不僅三高來，腎臟也會辛苦代謝到哭泣。下次再想選擇培根蛋餅、火腿吐司時，不妨猶豫3秒鐘，為了健康改吃里肌豬排漢堡。

●過份油膩先緩緩：說到不健康卻又能使人快樂的食物，應該非屬炸物不可，不過不只傳統的炸物，像是燒餅油條中的油條、酥脆的蔥抓餅，為了鬆脆口感，在製作過程油可是不輸炸物，一吃下肚，高熱量與高納也是傷腎幫兇。

●飲料搭配這樣選：許多朋友忙於工作趕著通勤，早上簡單買杯咖啡、一罐豆漿即解決一餐。不過就算只是咖啡、飲品，也要喝得健康。有研究顯示，喝黑咖啡對人體好處更勝拿鐵，不過仍要適量飲用。

醫師表示，可以透過選擇「好」的主食，補充膳食纖維，降低慢性腎臟疾病可能。若喜愛中式早餐，可以選地瓜、全麥饅頭等；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

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