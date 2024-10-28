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助精障者重建社會聯繫 基隆中正「伊心會所」揭牌
〔記者陳奕劭／基隆報導〕為了協助精神障礙者重建社會聯繫，基隆市政府補助財團法人伊甸社會福利基金會在中正區辦理「伊心會所」，今（28日）開幕揭牌；「伊心會所」是精神障礙者協作模式服務據點，可透過臉書粉專「伊心會所」了解活動內容。
市府社會處處長楊玉欣致詞時表示，精障會所在世界各國已經行之有年，市府自2022年補助基隆市康復之友協會在安樂區設立「欣心會所」後，陸續開辦「暖心會所」與「伊心會所」，各服務據點皆配置社會工作、心理或職能治療等背景的專業人員陪伴精神障礙者，藉由據點「工作日」學習會務工作及辦理各類成長團體、講座課程等，促進障礙者的生活學習與人際面向。
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伊心會所的專業服務人員重視每位參與成員的想法，透過公共論壇、部門發展會議等討論會所的大小事，為了提升精神障礙者的主體性、增加自信心與建立社會的連結。
伊心會所的工作人員提到，會員來到會所後，可以共同洗菜、備料，一同烹調美味的餐點，也可以協助會所的電腦行政、文書資料整理、打掃、整理物品及規劃社團活動等行政事務，透過不斷的學習會務工作，發展其個人目標、生活能力及社群支持。
社會處表示，目前欣心會所共76名會員、暖心會所共38名會員，伊心會所也招收6名會員；市府持續透過3處據點完成更完整的精神障礙者協作模式服務網絡，期待未來幫助更多身障者與其家庭。
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