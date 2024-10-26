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健康網》「菱角」分級！農糧署曝「這種」適合炒菜、煮湯

2024/10/26 22:32

農糧署指出，菱角若「浮於水面」一般會去殼剝仁，適合用來炒菜、煮湯等料理；若「沉於水底」會直接帶殼販售，水煮或蒸煮食用；示意圖。（資料照）

農糧署指出，菱角若「浮於水面」一般會去殼剝仁，適合用來炒菜、煮湯等料理；若「沉於水底」會直接帶殼販售，水煮或蒸煮食用；示意圖。（資料照）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你喜歡吃菱角？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，菱角分級與浮水分選，菱角採收後，會放入水盆中清洗及分級。若「浮於水面」一般會去殼剝仁，適合用來炒菜、煮湯等料理；若「沉於水底」會直接帶殼販售，水煮或蒸煮食用，就很美味！

2種菱角各具特色

農糧署指出，菱角依外型分為「四角菱」和「二角菱」兩種，國內以台南為主要產地，占全台8成以上的產量。

四角菱：由中國引進的品種，葉片比二角菱小，葉柄綠色；果實有四個角，夏天成熟。菱角肉的口感較爽脆，盛產期為5月至9月。

二角菱：台灣種，葉和柄暗紅色，葉柄中段膨大；果實有兩個角，秋冬成熟。菱角肉的口感較鬆綿，盛產期為9月至11月。

農糧署說，現今因栽培管理技術的精進，菱角可於淺水田種植。農民為了便利採收，改穿青蛙裝入田；圖為情境照。（資料照）

農糧署說，現今因栽培管理技術的精進，菱角可於淺水田種植。農民為了便利採收，改穿青蛙裝入田；圖為情境照。（資料照）

採紅菱今昔大不同

浮水採收：早年菱角多種植於深水田，農民乘坐單人「菱角舟」，邊划船邊採收，多見於3至4公尺深水田。

入水採收：現今因栽培管理技術精進，菱角可於淺水田種植。農民為了便利採收，改穿青蛙裝入田，多見於0.5至2公尺淺水田。

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