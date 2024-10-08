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健康網》寒露吃6食物！ 營養師：梨子、銀耳滋陰潤燥
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕今（8）日是寒露節氣，秋季第5個節氣標誌著深秋來臨。氣溫逐漸下降，露水寒涼，隨著天氣的轉變，空氣變得乾燥，人體容易出現皮膚乾燥、咽喉不適等症狀。營養師曾相為在臉書專頁「型男營養師曾相為」發文提醒，在此時節特別注意保養肺部和腎臟健康，並建議適當調整飲食，攝取滋陰潤燥的食物，含梨子、柚子、百合、銀耳、蓮藕、枸杞。
曾相為推薦了幾種適合寒露時節的食材，包括：
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●梨子、柚子：具有清熱生津、潤肺止咳的效果。
●百合、銀耳：能養陰潤肺，幫助緩解乾燥症狀。
●蓮藕、枸杞：有滋陰養腎的功效，有助於增強身體的防禦力。
他強調，寒露是身體適應氣溫變化的重要階段，透過適當的飲食調整，可以幫助身體更好地適應寒冷的到來，維持健康的身心狀態。
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