健康網》天王天后推手屠穎 跑步機上跌倒去世 醫：得掌握黃金治療

屠穎是台灣歌壇很重要的音樂人，他的隕落已使得齊豫演唱會延期。而多重外傷急救的黃金治療時間為60分鐘。（取自屠穎臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕資深音樂人屠穎是許多天王天后的幕後推手，包括王菲〈天空〉、辛曉琪〈味道〉、張信哲〈過火〉、張學友〈情書〉，今（1）日上午驚傳在跑步機上跌倒，送醫不治，連帶齊豫廣州演唱會緊急發布公告，宣布演出延期。

根據馬偕醫院衛教資料指出，外傷醫療原是外科領域之一的部分，隨著社會發展及事故傷害趨於多樣化而更顯複雜。其次，現今醫療領域已不像過去只分內、外、婦、兒及其他科，而是走向極度次專科化的局面，在這樣的醫療體系架構下，一個嚴重多重外傷的病患，必須同時會診多個次專科共同處理，此舉將衍生諸多問題。

請繼續往下閱讀...

馬偕醫院表示，病患送達急診後，第一線處理的醫護人員必須聯絡多名次專科醫師，然因各科醫師到達現場時間不一，將可能喪失救治病患的黃金時效。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，嚴重外傷的黃金醫治時間為60分鐘。嚴重外傷病人自進入急診開始，外傷小組負責醫師即參與急救復甦，並負責全程的醫療，以維持醫療的連續性。此外，會同各專科醫師擬定治療計畫，內容含3「R」：急救（resuscitation）、重建（reconstruction）與復建（rehabilitation），可提供完整治療計畫。

創傷急症發生在第一時間，許多傷害並非立即產生，如內出血、休克，創傷後症候群甚至於三個月後才出現，故外傷醫療照護要做好預測與早期發現，並判斷創傷後所帶給病人的延遲傷害及併發症，及時介入處置，預防併發症及因延遲手術而死亡。

