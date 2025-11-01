自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》控糖可防癌 醫建議：少吃加工糖與精製澱粉

2025/11/01 18:46

鄰好西醫診所醫師李思賢表示，糖能直接養腫瘤，還會刺激癌細胞加速長大，最好少吃加工糖與精製澱粉；圖為情境照。（圖取自freepik）

鄰好西醫診所醫師李思賢表示，糖能直接養腫瘤，還會刺激癌細胞加速長大，最好少吃加工糖與精製澱粉；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕糖不只引發代謝風險，鄰好西醫診所醫師李思賢提醒，癌症患者應該要少吃糖，因為糖能直接養腫瘤。民眾只要吃得對，身體還是能健康，因此，不管有沒有罹癌，限制加工糖與精製澱粉、以全食物為主、搭配健康蛋白質與油脂、維持健康體重與規律運動，是給每個人的健康策略。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文分享，生理學家Otto Warburg發現，即使氧氣充足，癌細胞仍偏好用「糖解作用」來產能，而不是粒線體的氧化磷酸化。這個現象被稱為「Warburg效應」。雖然這種方式效率低下，但能讓癌細胞在短時間內大量產生能量，並同時產生構成細胞所需的原料，像是核酸、蛋白質與脂質。這也解釋了為什麼PET掃描，能用放射性葡萄糖來偵測癌細胞，因為它們會「貪吃糖」。

他接著說，除了葡萄糖，果糖也在腫瘤代謝中扮演角色。癌細胞雖然缺乏分解果糖的酵素，但肝臟會先把果糖轉化為特定脂質（溶血磷脂膽鹼 LPCs），再被癌細胞吸收來製造新的細胞膜。換句話說，過多的含糖飲料與高果糖玉米糖漿，正間接提供腫瘤「建材」。

李思賢提醒，糖的另一個危險在於刺激胰島素與IGF-1。高升糖指數（GI）食物如白麵包、精製糖、含糖飲料，會讓血糖急速上升，進而引發大量胰島素分泌。胰島素不只是降血糖的荷爾蒙，它也會啟動PI3K/Akt/mTOR與MAPK等訊號路徑，促進細胞增殖、抑制凋亡、刺激血管新生，這些都是癌細胞最喜歡的生長條件。

研究顯示血中IGF-1越高，乳癌、前列腺癌與大腸癌的風險也越高。這些研究讓醫學界逐漸意識到，糖與胰島素不只是代謝問題，而是腫瘤生長的燃料。

李思賢提到，這並不代表癌症患者應該完全拒絕碳水化合物。重點在於選擇低GI碳水化合物、足夠的蛋白質與優質脂肪，維持體力與免疫功能。

預防癌症，關鍵仍在整體生活方式。李思賢建議，控制體重、規律運動、降低胰島素阻抗，都能減少糖代謝帶來的風險。運動可活化AMPK，改善胰島素敏感度，同時降低血中胰島素與IGF-1濃度。對於有糖尿病或家族癌症史的人，更應定期追蹤代謝指標。

李思賢總結，糖會以2種方式加速癌症，直接供應能量與合成原料（Warburg效應），以及間接透過胰島素與IGF-1訊號促進腫瘤生長。這就是糖被稱為「癌症的雙重加速器」的原因。即使如此也不用恐懼糖，而是學會選擇健康的食物，包括：限制加工糖與精製澱粉、以全食物為主、搭配健康的蛋白質和油脂、維持健康體重與規律運動，是不管有沒有罹癌的人都應該維持健康的方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中