健康網》控糖可防癌 醫建議：少吃加工糖與精製澱粉

〔健康頻道／綜合報導〕糖不只引發代謝風險，鄰好西醫診所醫師李思賢提醒，癌症患者應該要少吃糖，因為糖能直接養腫瘤。民眾只要吃得對，身體還是能健康，因此，不管有沒有罹癌，限制加工糖與精製澱粉、以全食物為主、搭配健康蛋白質與油脂、維持健康體重與規律運動，是給每個人的健康策略。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文分享，生理學家Otto Warburg發現，即使氧氣充足，癌細胞仍偏好用「糖解作用」來產能，而不是粒線體的氧化磷酸化。這個現象被稱為「Warburg效應」。雖然這種方式效率低下，但能讓癌細胞在短時間內大量產生能量，並同時產生構成細胞所需的原料，像是核酸、蛋白質與脂質。這也解釋了為什麼PET掃描，能用放射性葡萄糖來偵測癌細胞，因為它們會「貪吃糖」。

他接著說，除了葡萄糖，果糖也在腫瘤代謝中扮演角色。癌細胞雖然缺乏分解果糖的酵素，但肝臟會先把果糖轉化為特定脂質（溶血磷脂膽鹼 LPCs），再被癌細胞吸收來製造新的細胞膜。換句話說，過多的含糖飲料與高果糖玉米糖漿，正間接提供腫瘤「建材」。

李思賢提醒，糖的另一個危險在於刺激胰島素與IGF-1。高升糖指數（GI）食物如白麵包、精製糖、含糖飲料，會讓血糖急速上升，進而引發大量胰島素分泌。胰島素不只是降血糖的荷爾蒙，它也會啟動PI3K/Akt/mTOR與MAPK等訊號路徑，促進細胞增殖、抑制凋亡、刺激血管新生，這些都是癌細胞最喜歡的生長條件。

研究顯示血中IGF-1越高，乳癌、前列腺癌與大腸癌的風險也越高。這些研究讓醫學界逐漸意識到，糖與胰島素不只是代謝問題，而是腫瘤生長的燃料。

李思賢提到，這並不代表癌症患者應該完全拒絕碳水化合物。重點在於選擇低GI碳水化合物、足夠的蛋白質與優質脂肪，維持體力與免疫功能。

預防癌症，關鍵仍在整體生活方式。李思賢建議，控制體重、規律運動、降低胰島素阻抗，都能減少糖代謝帶來的風險。運動可活化AMPK，改善胰島素敏感度，同時降低血中胰島素與IGF-1濃度。對於有糖尿病或家族癌症史的人，更應定期追蹤代謝指標。

李思賢總結，糖會以2種方式加速癌症，直接供應能量與合成原料（Warburg效應），以及間接透過胰島素與IGF-1訊號促進腫瘤生長。這就是糖被稱為「癌症的雙重加速器」的原因。即使如此也不用恐懼糖，而是學會選擇健康的食物，包括：限制加工糖與精製澱粉、以全食物為主、搭配健康的蛋白質和油脂、維持健康體重與規律運動，是不管有沒有罹癌的人都應該維持健康的方式。

