健康網》去除黃豆中的普林更健康？ 營養師破除迷思

營養師薛曉晶分享，最新研究顯示，黃豆普林非但不用去，甚至對健康還有益。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕尿酸高，有需要改用去普林的豆漿機嗎？營養師薛曉晶分享，最新研究顯示，黃豆普林非但不用去，甚至對健康還有益！黃豆中的植物性普林不僅不會誘發痛風，反而有助降低風險。相較於高動物蛋白、果糖與酒精飲食，均衡攝取黃豆製品更能促進尿酸代謝、保護血管健康。所謂「去普林」反而會把珍貴營養一起洗掉，真正該改變的不是豆漿，而是整體飲食習慣。

營養師薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，最近有豆漿機主打「能去除黃豆中的普林」，聲稱這樣更健康，但這其實完全是錯誤觀念與行銷話術的結合！

薛曉晶表示，《Arthritis & Rheumatology》歷經20年、追蹤逾6萬名的大型前瞻研究發現：攝取大量黃豆的人，痛風風險反而比低攝取組少了14%！相反地，多吃禽肉、魚類的人風險更高。這表示黃豆不僅不會誘發痛風，還具有保護作用！

薛曉晶分享，連哈佛大學在2024年《JAMA Network Open》發表的超過12萬人研究也證實：健康的植物性飲食（當然包括黃豆製品）能降低痛風風險達21%。關鍵在於整體飲食習慣，而非單一的「普林含量」。

「去普林」的同時 珍貴營養也跟著流失

薛曉晶說明，根據《Frontiers in Nutrition》（2022）的系統性回顧，黃豆雖然每100克約含137毫克普林（中等含量），但它富含完整蛋白質、大豆異黃酮及強效抗氧化物。這些成分反而能有效促進尿酸排出、抑制黃嘌呤氧化酶、並保護血管與代謝系統健康。如果為了「去普林」而破壞這些保護性營養分子，那豈不是得不償失？

薛曉晶提到，簡單來說：去普林，有可能也去營養，別因小失大，真正影響痛風的不是普林，而是「整體飲食習慣」。輔仁大學與慈濟醫學中心2020年發表在《Clinical Nutrition》的研究，長期追蹤1.4萬名成人後指出：素食者（以黃豆製品為主要蛋白質來源）的痛風風險，比非素食者低了約60%！

薛曉晶補充，這強烈說明，只要整體飲食均衡，多蔬果、少加工、減少紅肉攝取，黃豆中的植物性普林不僅安全無虞，更是優質的蛋白質來源。

薛曉晶提到，強調「去除普林」，其實是利用大家對痛風的誤解來進行行銷。即使在特定加熱過程中，黃豆中部分可溶性普林會溶出，但臨床研究證明，這對血液尿酸濃度幾乎沒有實質影響。所以，花錢追求「去普林」功能，對於降低痛風風險來說幾乎沒有意義。真正要提防的是高動物蛋白、高果糖與酒精攝取，這些才是痛風的真兇，而不是黃豆或豆漿！

