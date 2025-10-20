自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 謠言終結站

健康網》去除黃豆中的普林更健康？ 營養師破除迷思

2025/10/20 19:41

營養師薛曉晶分享，最新研究顯示，黃豆普林非但不用去，甚至對健康還有益。（圖取自freepik）

營養師薛曉晶分享，最新研究顯示，黃豆普林非但不用去，甚至對健康還有益。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕尿酸高，有需要改用去普林的豆漿機嗎？營養師薛曉晶分享，最新研究顯示，黃豆普林非但不用去，甚至對健康還有益！黃豆中的植物性普林不僅不會誘發痛風，反而有助降低風險。相較於高動物蛋白、果糖與酒精飲食，均衡攝取黃豆製品更能促進尿酸代謝、保護血管健康。所謂「去普林」反而會把珍貴營養一起洗掉，真正該改變的不是豆漿，而是整體飲食習慣。

營養師薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，最近有豆漿機主打「能去除黃豆中的普林」，聲稱這樣更健康，但這其實完全是錯誤觀念與行銷話術的結合！

薛曉晶表示，《Arthritis & Rheumatology》歷經20年、追蹤逾6萬名的大型前瞻研究發現：攝取大量黃豆的人，痛風風險反而比低攝取組少了14%！相反地，多吃禽肉、魚類的人風險更高。這表示黃豆不僅不會誘發痛風，還具有保護作用！

薛曉晶分享，連哈佛大學在2024年《JAMA Network Open》發表的超過12萬人研究也證實：健康的植物性飲食（當然包括黃豆製品）能降低痛風風險達21%。關鍵在於整體飲食習慣，而非單一的「普林含量」。

「去普林」的同時 珍貴營養也跟著流失

薛曉晶說明，根據《Frontiers in Nutrition》（2022）的系統性回顧，黃豆雖然每100克約含137毫克普林（中等含量），但它富含完整蛋白質、大豆異黃酮及強效抗氧化物。這些成分反而能有效促進尿酸排出、抑制黃嘌呤氧化酶、並保護血管與代謝系統健康。如果為了「去普林」而破壞這些保護性營養分子，那豈不是得不償失？

薛曉晶提到，簡單來說：去普林，有可能也去營養，別因小失大，真正影響痛風的不是普林，而是「整體飲食習慣」。輔仁大學與慈濟醫學中心2020年發表在《Clinical Nutrition》的研究，長期追蹤1.4萬名成人後指出：素食者（以黃豆製品為主要蛋白質來源）的痛風風險，比非素食者低了約60%！

薛曉晶補充，這強烈說明，只要整體飲食均衡，多蔬果、少加工、減少紅肉攝取，黃豆中的植物性普林不僅安全無虞，更是優質的蛋白質來源。

薛曉晶提到，強調「去除普林」，其實是利用大家對痛風的誤解來進行行銷。即使在特定加熱過程中，黃豆中部分可溶性普林會溶出，但臨床研究證明，這對血液尿酸濃度幾乎沒有實質影響。所以，花錢追求「去普林」功能，對於降低痛風風險來說幾乎沒有意義。真正要提防的是高動物蛋白、高果糖與酒精攝取，這些才是痛風的真兇，而不是黃豆或豆漿！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中