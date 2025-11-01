自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》肝是「沉默器官」 醫列6受損因素：這舉動比長期飲酒傷！

2025/11/01 19:42

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，常見的6大肝臟受損因素包含:突然攝取大量酒精、藥物濫用、病毒性肝炎、脂肪肝、生活毒素、熬夜；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕肝臟是身體最重要的解毒器官，但現代生活中處處都有傷肝的陷阱！秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，常見的6大肝臟包含:突然攝取大量酒精、藥物濫用、病毒性肝炎、脂肪肝、生活毒素、熬夜。而其中暴飲模式比起長期喝酒，對肝臟的衝擊更是嚴重。

黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」分享，6大肝臟受損因素，幫助大家建立正確的護肝觀念，避免讓這個「沉默的器官」默默受傷！

1.突然攝取酒精最傷肝

黃士維提到，大家常以為只有「酗酒」才會傷肝，但其實長期適量飲酒也會累積傷害。許多人有「小酌怡情」的迷思，以為每天一杯紅酒或啤酒很健康，但肝臟每天都要處理這些酒精！

更危險的是「假日狂歡」模式，平常不喝酒，但週末聚餐時大量飲酒。這種暴飲模式對肝臟的衝擊比每天少量飲酒更嚴重！肝臟需要時間代謝酒精，突然大量湧入會讓肝細胞過勞甚至壞死。

2.藥物濫用成隱形殺手

黃士維表示，常見的止痛藥、感冒藥都可能傷肝！特別是含有「乙醯胺酚」（普拿疼主成分）的藥物，長期過量使用會造成肝毒性。很多患者因為頭痛、生理痛頻繁吃止痛藥，結果無意中傷害了肝臟！

3.病毒性肝炎持續威脅

黃士維提醒，B型肝炎、C型肝炎在台灣仍然是重大健康威脅！很多人以為現在疫苗普及就沒問題，但B肝帶原者仍需定期追蹤。更麻煩的是，很多人不知道自己是帶原者，肝臟可能已經慢性發炎好幾年！

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，B型肝炎、C型肝炎在台灣仍然是重大健康威脅。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

C型肝炎更隱匿，通常沒有明顯症狀，但會慢慢破壞肝細胞。現在雖然有很好的抗病毒藥物可以治癒C肝，但前提是要先發現！建議成年人至少要做一次完整的肝炎檢查。

4.脂肪肝現代人通病

黃士維說明，許多人以為脂肪肝「沒什麼大不了」，但非酒精性脂肪肝已經成為肝硬化的重要原因。特別是現代人愛吃甜食、手搖飲料，加上久坐不動，肝臟就像海綿一樣慢慢被油脂浸潤！

5.生活毒素無處不在

黃士維說，塑化劑、農藥殘留、空氣污染、化妝品中的化學成分，甚至清潔劑的揮發氣體，全部都要靠肝臟解毒。特別是住在工業區附近、經常外食、愛用塑膠容器加熱食物的人，肝臟每天都在超時工作！雖然無法完全避免環境毒素，但可以減少不必要的接觸，給肝臟一些喘息空間。

6.熬夜作息讓肝臟無法休息

黃士維指出，熬夜會影響肝臟的修復能力。肝細胞的再生主要發生在夜間深度睡眠時，長期熬夜等於剝奪了肝臟自我修復的時間！更糟的是，熬夜的人通常會搭配宵夜、咖啡、能量飲料，這些都會增加肝臟負擔。科技業、服務業工作者因為輪班或加班文化，作息完全顛倒，肝指數異常的比例明顯偏高！

黃士維提醒，肝臟沒有痛覺神經，受傷了也不會立刻讓你知道！定期健康檢查、注意生活細節，才能讓這個辛苦的解毒工廠保持最佳狀態。預防永遠比治療來得簡單又有效！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

