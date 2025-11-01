健康網》台灣醫事檢驗新紀元 將導入AI全面提升

國際生物醫學實驗室科學聯合會（IFBLS）理事長Gabriella Lillsunde-Larsson教授（右）遠從瑞典來台參與學會盛會。左為衛福部長石崇良，中為台灣醫事檢驗學會理事長曹國倩。（台灣醫事檢驗學會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣醫事檢驗將進入一個新紀元，導入AI國際認證及高速的全自動檢測系統，全面提升檢驗的品質與效能，台灣醫事檢驗學會理事長曹國倩表示，為加強醫檢人才培育，學會導入醫檢師分級制及專門領域醫檢師制度。

總統賴清德特以「勤業惠群」，祝賀學會40週年紀念；衛生福利部石崇良部長致詞，嘉許醫檢人守護全民健康的貢獻，並讚許學會在品質認證與人才培育上的卓越成就。

台灣醫事檢驗學會今（1）日以「醫檢40薪火相傳 創新整合 智領未來」為主題，展開精采盛會。大會主題包括探討如何因應國內醫檢人力缺口與新興疾病診斷技術升級雙重挑戰，以及分享全球醫檢趨勢與AI精準醫療應用。

來自長庚、台大、榮總、高醫等各醫療院所的院長、執行長、主任、醫檢專家，約2,000位，都積極參與發表學術論文及演講，並有長庚、台大等醫檢師獲得優秀論文獎，另外有17所學校醫技系老師及學生與80家生技廠商共同參與，展現台灣醫檢界的創新能量與學術成果。

曹國倩說，醫檢學會自1985年創會以來，從最初152名會員成長至今近4500人。為提升各家醫療機構的檢驗品質，學會持續執行6大領域與多達226項檢驗之檢測能力評比（生化、血液、免疫分生、鏡檢、細菌、血庫等），並給予一致性評量標準，而為使整體評量流程符合國際認證標準，於2011年通過 ISO17043能力試驗機構認證，目前共有814家醫療機構參加，是台灣唯一能提供醫學檢驗項目能力試驗的機構，為台灣醫學檢驗品質把關。

在精準醫療與AI應用方面，學會承辦食藥署「精準醫療分子檢測實驗室間能力試驗計畫」，推動實驗室間品質比對與標準化機制，確保實驗室開發檢測（LDTs）檢測品質符合國際規範。結合AI自動分析與智慧實驗室系統，醫檢師從技術執行者蛻變為臨床決策夥伴，推進台灣醫療邁向智慧化新階段。

