健康 > 杏林動態

健康網》走過新冠疫情 杏林青年獎2得主更堅定行醫路

2025/11/01 20:17

新光醫院胃腸肝膽科醫師張璨璿榮獲本屆青年杏林獎，他表示，歷經新冠肺炎成為他堅定行醫路上很大推力。（新光醫院提供）

新光醫院胃腸肝膽科醫師張璨璿榮獲本屆青年杏林獎，他表示，歷經新冠肺炎成為他堅定行醫路上很大推力。（新光醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕時間拉回到2021年新冠肺炎流行期間，新光醫院胃腸肝膽科醫師張璨璿還是R1（住院醫師），帶著忐忑不安的心情，穿著密不透風的防護衣，在最前線幫重症病人插管，「面對這個不了解傳染病，我也沒有想那麼多，就是去做」。

面對高風險個案 他拿出疫情時冷靜與沈著

張璨璿今年34歲，是今年台北市醫師公會評選出來青年杏林獎得主，他專注於上、下消化道內視鏡與急性出血之處置，累積豐富的病房與內視鏡實務經驗。新光醫院對於他的評價：面對高風險個案亦能冷靜應對、周延規劃，並透過跨團隊合作提升照護效率與品質。

新冠疫情來得快又猛 醫護只有救人信念不退縮

不過，奠定張璨璿行醫之路，是4年前那場新冠肺炎。他回憶，曾在一個凌晨3點值班夜晚，加護病房傳來緊急示警聲，團隊趕緊為重症病人執行氣管插管；在護目鏡被霧氣覆蓋、N95下呼吸急促的情況下，仍分秒必爭、穩住手勢完成氣管插管與後續處置，維生儀器警示聲此起彼落。張璨璿說：「每個決策都要快而穩，因為病人等不起」。

那時，新冠肺炎疫情對醫護人員真的是很大考驗，大家都在摸索，在專責病房推進標準作業訓練、把侵入性操作流程做實、把重症照護的數據留下來，讓每一次改進有跡可循。「當病人脫離風險、家屬眼神鬆下來的那一刻，我們知道一切都值得」。

家人支持是醫護衝前線 最好的定海神針

今天張璨璿的妻小一起到杏林獎頒獎典禮，他表示，當年疫情時孩子只有3、4個月大，他下了崗就可以回家，有時根本不知回家安全嗎？「很怕把病毒帶回去！」而家人也很尷尬，在既想念他又怕傳染到，大家都很憂鬱。他回憶那時跟家人視訊，熟悉的聲音是支持他很大的支柱。

經歷過新冠肺炎的洗禮，張璨璿對行醫之路更加堅定，他說，會持續把臨床觀察轉化為可被驗證的研究成果，回到病人身上成為更安全、更有效的照護；也盼能將這份累積化為養分，分享給下一代醫師，讓臨床與學術在台灣醫療環境中持續正向循環。

新光醫院胃腸肝膽科醫師張璨璿（右）與萬芳醫院婦產科醫師賴斯斌是同學，兩人雙雙獲得本屆青年杏林獎。（記者李惠芬攝）

新光醫院胃腸肝膽科醫師張璨璿（右）與萬芳醫院婦產科醫師賴斯斌是同學，兩人雙雙獲得本屆青年杏林獎。（記者李惠芬攝）

另一位榮獲青年杏林獎得主─萬芳醫院婦產科醫師賴斯斌，對於疫情期間的醫療急救也印象深刻，他回憶起疫情期間的一場手術。當時一名確診孕婦需要緊急剖腹產，萬芳醫院成為全台首例處理確診孕婦剖腹產的醫療團隊。「那時候大家都害怕被感染，但也清楚病人需要治療。」經過多次排演與演練，醫療團隊全副武裝、關掉空調、揮汗完成手術。「雖然辛苦，但那一刻，我們都知道自己完成了不可能的任務」。

