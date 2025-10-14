健康網》炸雞含生長激素不能吃？ 營養師導正3個錯誤迷思

營養師徐慈家說，網傳不要吃炸雞，因肉雞可能打生長激素。其實此說法完全錯誤，生長激素昂貴，施打不敷成本；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕資訊爆炸時代，許多健康訊息其實往往未必正確。對此，營養師徐慈家表示，有人認為橄欖油只能涼拌、肉雞會含有生長激素、吃多豆製品會打亂荷爾蒙，這些說法都讓不少人誤會了原本營養豐富的好食材。以橄欖油來說，因其發煙點最高達200°C，其實日常一般料理都安全；另，豆製品所含的大豆異黃酮，反而有助維持荷爾蒙平衡；至於網傳不要吃炸雞，因肉雞可能施打了生長激素，其實生長激素昂貴，若施打根本不敷成本。

徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文指出，被誤會太深的好食材包括以下3種，並針對大家長久以來的錯誤觀念提出說明，讓你能夠正確了解它們的營養價值：

請繼續往下閱讀...

●橄欖油只能涼拌用？

徐慈家表示，這是錯誤的觀念！橄欖油的發煙點高達190-200°C，日常炒、煎、炸的溫度120-180°C都安全。橄欖油不僅耐熱，還富含抗氧化多酚與Omega-9好油脂。

●肉雞可能施打生長激素？

網傳不要吃炸雞，因為肉雞可能施打生長激素？徐慈家說明，這完全是謠言！事實上生長激素藥劑昂貴，養殖者還得逐隻施打、造成雞隻緊迫與死亡，完全不符成本。現代肉雞長得快，這是因為「飼料營養+選育技術」，而炸雞真正不健康的關鍵，乃是在於「高溫油炸產生反式脂肪」。

●豆製品吃多打亂荷爾蒙致乳癌？

徐慈家說，事實正好相反！豆製品所含的大豆異黃酮（植物性雌激素），在人體內具有調節作用，能夠幫助維持荷爾蒙平衡。另，多項大型流行病學研究也指出，黃豆攝取量高的亞洲女性，乳癌風險其實反而更低。

營養師徐慈家表示，橄欖油的發煙點高達190-200°C，不僅耐熱，還富含抗氧化多酚與Omega-9好油脂；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法