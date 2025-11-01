健康網》偽裝心梗最要人命 醫：3症狀快就醫

萬聖節的尾巴還在，振興醫院心臟血管內科在天氣驟變的此時，提出呼籲，留意胸痛、冒冷汗或呼吸困難，有狀況立即就醫，別讓心梗傷身。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕萬聖節的腳步還沒有離開，今（1）、明兩天應該還是繼續玩搗蛋遊戲，變裝秀在各地上演。振興醫院心臟血管內科對於最近天氣驟變，提出呼籲，小心偽裝的心肌梗塞！

振興醫院心臟血管內科在臉書專頁「CHGH CV - 振興醫院心臟血管內科」表示，心肌梗塞病人胸痛、心電圖異常、甚至血液中心肌酵素上升，卻在心導管攝影中看不到明顯堵塞的血管─這種「偽裝的心肌梗塞」，就叫 MINOCA（Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries）。

振興醫院心臟血管內科指出，「偽裝的心肌梗塞」它看似溫和，實際上卻潛藏多種危險原因：可能是冠狀動脈痙攣、心肌炎、章魚壺症候群或是微血管功能障礙假扮的成為心肌梗塞。

秋冬交替之際，振興醫院心臟血管內科提醒，就像萬聖節的變裝角色，有的只是可愛外表，有的卻藏著「鬼魂」的真面目。因此，一旦出現胸痛、冒冷汗或呼吸困難，即使檢查結果看似正常，也別掉以輕心。冠狀動脈攝影後需進行進一步的影像或功能性檢查，才能揭開心臟真面目，保持警覺、及早就醫。

