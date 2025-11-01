自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

台中「假日輕急症中心」2日啟用 急診負擔150元

2025/11/01 21:25

為減輕大型醫院急診壅塞壓力，「假日急症中心」於明（2）日正式上路，將於每週日及國定假日開診。（記者蔡淑媛攝）

為減輕大型醫院急診壅塞壓力，「假日急症中心」於明（2）日正式上路，將於每週日及國定假日開診。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕為提升民眾就醫便利性，減輕大型醫院急診壅塞壓力，「假日輕急症中心」（UCC）於明（2）日正式上路，健保署試辦服務，將於每週日及國定假日開診，台中市設在台安醫院雙十分院及家健聯合診所，分別鄰近中國醫藥大學附設醫院及台中榮總，距離不到1公里，明天上午8點起正式啟用，掛號費比照基層醫療單位急診負擔150元。

假日輕急症中心台安醫院雙十分院及家健聯合診所，服務時段為每週日及國定假日上午8時至午夜12時（24時），提供輕中度急性疾病患者就醫的新選擇。

健保署中區業務組表示，兩家假日輕急症中心醫師都具備急診專科醫師資格，經驗及醫術備受肯定，還有一名醫師具備婦產科、心臟內科及急診等3個專科醫師，也有醫師具備兩張以上的專科醫師，都是一時之選。

輕症到UCC，重症上急診！民眾應依症狀輕重選擇合適的就醫管道，健保署也強調，假日輕急症中心設有綠色通道，如果民眾就醫後發現必須上大醫院進一步檢查或治療，也能就近快速轉診或轉送到鄰近大醫院。

台中市衛生局指出，民眾假日期間如出現發燒、呼吸道感染、腸胃炎、輕度外傷、過敏等輕急性症狀，都可以就近前往假日輕急症中心就醫，院所均設有醫師駐診、配備基本檢驗及藥品，可即時提供診斷與治療，縮短等候時間，並減少前往大型醫院急診的不便。

衛生局提醒，若出現胸悶、呼吸困難、意識不清、大量出血或其他危及生命的情形，仍應立即撥打119送醫急救；但如僅為感冒、腹瀉、輕傷或發燒等症狀，建議優先使用假日輕急症中心資源，既可獲得及時醫療，也能讓急診資源更有效運用於真正需要的重症病患，持續推動分級醫療政策。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中