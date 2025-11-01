台中「假日輕急症中心」2日啟用 急診負擔150元

為減輕大型醫院急診壅塞壓力，「假日急症中心」於明（2）日正式上路，將於每週日及國定假日開診。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕為提升民眾就醫便利性，減輕大型醫院急診壅塞壓力，「假日輕急症中心」（UCC）於明（2）日正式上路，健保署試辦服務，將於每週日及國定假日開診，台中市設在台安醫院雙十分院及家健聯合診所，分別鄰近中國醫藥大學附設醫院及台中榮總，距離不到1公里，明天上午8點起正式啟用，掛號費比照基層醫療單位急診負擔150元。

假日輕急症中心台安醫院雙十分院及家健聯合診所，服務時段為每週日及國定假日上午8時至午夜12時（24時），提供輕中度急性疾病患者就醫的新選擇。

請繼續往下閱讀...

健保署中區業務組表示，兩家假日輕急症中心醫師都具備急診專科醫師資格，經驗及醫術備受肯定，還有一名醫師具備婦產科、心臟內科及急診等3個專科醫師，也有醫師具備兩張以上的專科醫師，都是一時之選。

輕症到UCC，重症上急診！民眾應依症狀輕重選擇合適的就醫管道，健保署也強調，假日輕急症中心設有綠色通道，如果民眾就醫後發現必須上大醫院進一步檢查或治療，也能就近快速轉診或轉送到鄰近大醫院。

台中市衛生局指出，民眾假日期間如出現發燒、呼吸道感染、腸胃炎、輕度外傷、過敏等輕急性症狀，都可以就近前往假日輕急症中心就醫，院所均設有醫師駐診、配備基本檢驗及藥品，可即時提供診斷與治療，縮短等候時間，並減少前往大型醫院急診的不便。

衛生局提醒，若出現胸悶、呼吸困難、意識不清、大量出血或其他危及生命的情形，仍應立即撥打119送醫急救；但如僅為感冒、腹瀉、輕傷或發燒等症狀，建議優先使用假日輕急症中心資源，既可獲得及時醫療，也能讓急診資源更有效運用於真正需要的重症病患，持續推動分級醫療政策。

