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健康網》低卡「海帶芽」助排便！ 營養師曝「5類人」少吃

2024/10/25 06:31

林雨薇說，海帶芽不僅助消化、排便、低卡少熱量，還可以維持免疫；示意圖。（圖取自freepik）

林雨薇說，海帶芽不僅助消化、排便、低卡少熱量，還可以維持免疫；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常在味噌湯中看到的海帶芽，和滷味中的海帶一樣生長在海洋，它吸取海中礦物質，營養豐富。營養師林雨薇分享海帶芽特點，不僅助消化、排便、低卡少熱量、還可維持免疫。但大量吃並不會更好，碘過量容易嘔吐、胃灼傷，對格雷夫斯病、孕婦，及甲狀腺功能亢進者都不好；因海帶芽的鈉很高，所以三高、慢性病患者須注意

林雨薇在臉書粉專「林雨薇 營養師」發文表示，以100克的海帶芽（生鮮）營養素來看，熱量59大卡、膳食纖維10.1克、鎂123毫克、鈣346毫克、鈉9172毫克，並且有豐富的碘及褐藻酸。碘是維持甲狀腺功能所需的營養素，也攸關胎兒及孩童生長發育、認知功能。

海帶芽4好處

●低熱量 幫助瘦身

成功瘦身，往往不是一種食物就能達到。但如果減重時期，吃些海帶芽可能會有所幫助，因為海帶芽熱量低，且天然的鮮味及鹹味，也能滿足調味上的口腹之慾。

●多纖維 保腸健胃

同樣100克的蔬菜，海帶芽的膳食纖維量，將近海帶的4倍、地瓜葉的3倍、高麗菜的9倍，幫助排便順暢。且海帶芽的膳食纖維能提供，腸道益菌足夠的益生元，益生元是腸道好的微生物所需的養分，並且提供腸道益菌良好生長環境，幫助營養素吸收並抵抗疾病。

林雨薇提到，海帶芽碘較高，部分族群建議避免，如患有甲狀腺功能亢進、格雷夫斯病者，或是懷孕期間的人，需要控制或減少碘攝取量；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

林雨薇提到，海帶芽碘較高，部分族群建議避免，如患有甲狀腺功能亢進、格雷夫斯病者，或是懷孕期間的人，需要控制或減少碘攝取量；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●補骨質 行動強健

強健骨質補足鈣質，還要礦物質「鎂」的輔助穩定骨質、預防骨鬆。海帶芽含鈣及鎂2種礦物質，飲食中加入一些海帶芽，可能有利補充骨質營養，維持骨頭健康。

●抗癌症 維持免疫

吃海帶芽不能保證抗癌，但相關細胞實驗指出，海帶可能有降低癌細胞的作用，但還需要進行人體，及相關研究症實。

可能導致碘過量

林雨薇提到，海帶芽碘較高，部分族群建議避免，過量的碘，容易嘔吐、胃灼傷等副作用。尤其患有甲狀腺功能亢進、格雷夫斯病者，或是懷孕期間的人，需要控制或減少碘攝取量。「國人膳食營養素參考攝取量」第8版，成人每天碘的上限攝取量，建議不超過1,000微克。

可能攝取較高的鈉

林雨薇指出，海帶芽含褐藻酸，有助血管壓力調節、防止高血壓及動脈硬化。但海帶芽的鈉很高，三高、慢性病患者須注意，建議料理時取代鹽或味精，不再額外添加含鈉調味料，是增加食物風味不錯的方式，同時也能增加營養。吃起來少了爽脆的口感，也能減少過多鈉攝取，減少心血管負擔。

食用建議

林雨薇說，對多數人而言，每天適量吃0.5拳頭大小的海帶芽（一盤涼拌海帶芽約80-100克），應是好處大於壞處。海帶芽在日式料理味噌湯中經常喝到，也可以做成蔬菜沙拉，或把海帶芽加入雞蛋、米飯、小黃瓜一起料理，也相當合適。

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