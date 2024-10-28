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健康網》腎友顧好「第二心臟」！ 醫教4招促血液循環

2024/10/28 14:34

醫師表示，除了保持腎臟功能、注意心臟健康外，還要注意「第二心臟」小腿肚；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，除了保持腎臟功能、注意心臟健康外，還要注意「第二心臟」小腿肚；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕慢性腎衰竭搶救腎功能，一定要顧好第二心臟！洪永祥診所院長洪永祥說明，除了保持「過濾器」腎臟功能、注意「主馬達」心臟健康外，還要注意「第二心臟」小腿肚。小腿肌力不足，會影響行動力、血液循環速率變慢，更會增加心、腎臟負擔，影響整體健康，建議補充足夠優質蛋白，避免肌少症；減重減少下肢負荷；關節退化積極治療；以及規律運動，鍛鍊小腿肌力。

小腿肌肉伸縮 協助血液輸送

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文說明，腎臟是人體過濾器，負責代謝毒素與過濾多餘水分，而心臟是「過濾器」腎臟的主馬達，當心臟衰竭或休克時，腎功能一定會快速惡化，走向心臟衰竭急性肺水腫。

小腿肚被稱為人體的「第二心臟」！洪永祥進一步解釋，小腿肚可靠著肌肉伸縮運動，像幫浦般協助血液輸送至全身各處，臥床、久坐、久站是讓第二顆心臟逐漸衰竭的主因。因此心臟、腎臟、小腿肚3者完整功能，是完整血液循環必備的健康要素。

醫師表示，小腿肚要靠運動、走路、跑步等肌肉收縮運動，像幫浦般協助血液輸送至全身各處；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，小腿肚要靠運動、走路、跑步等肌肉收縮運動，像幫浦般協助血液輸送至全身各處；圖為情境照。（圖取自freepik）

洪永祥提及，心臟自己會跳動，但第二心臟的小腿肚要靠運動、走路、跑步等肌肉收縮來打水，當心臟或腎臟衰竭時往往可發現小腿開始水腫，當小腿開始水腫又加速心臟、腎臟衰竭。大家都知道心、腎臟的重要性，但卻容易忽略小腿肚對全身血液循環的重要性，因此提供4方式護「第二心臟」：

●補充足夠優質蛋白，避免肌少症：腎友要限蛋白，但一天還是要吃到5份優質蛋白，且有足夠的熱量與營養，千萬不要過度限制蛋白質，導致肌少症，進而傷害「第2心臟」。

●減重減少下肢的負荷：中廣體型會造成下肢肌肉關節負荷大外，往往也會壓迫下肢水分回流，若女性腰圍大於80公分、男生腰圍大於90公分，或是BMI超過27者，建議減重至少原始體重的10％。

●關節已經退化者，須積極接受治療：退化性關節問題往往是腎友久坐、無法運動下肢的主因，建議一定要修復下肢關節，甚至需要置換關節者，務必開刀才能有行動力。

醫師提醒，退化性關節問題往往是腎友久坐、無法運動下肢的主因，建議一定要修復下肢關節，恢復行動力；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，退化性關節問題往往是腎友久坐、無法運動下肢的主因，建議一定要修復下肢關節，恢復行動力；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●運動：

1.臥床完全無法運動下肢：請復健師協助指導照顧者，務必要熱敷按摩，維持下肢最起碼的收縮力。

2.無法站立，但下肢可運動：可使用床上抬腿、床上踝關節上下運動、床上踩腳踏車等方式，搭配被動運動熱敷按摩效果更佳。

3.長時間坐著但站不穩者：請在看護照顧下，開始練習靠輔具或扶牆壁站立，當可以站立時，開始扶著牆壁踮腳尖運動。

4.可靠輔具走路，但是走不久就會痠痛者：在看護與輔具協助下，多練習室內走平地與扶牆踮腳尖運動。

5.可獨立走平地，但走不長、不穩：建議在家裡買個瑜伽墊，每天超慢跑，從10分鐘開始訓練，直到可以堅持到30分鐘。

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