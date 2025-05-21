自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

家庭成菸害高風險場域 二手菸暴露率升至35.6％

2025/05/21 10:49

國健署指出，家庭二手菸暴露率升至35.6%，每3人就有1人在家中受菸害；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署指出，家庭二手菸暴露率升至35.6%，每3人就有1人在家中受菸害；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔中央社〕菸害防制法執行近30年，室內禁菸有感，但「家」卻是菸防缺口。國健署指出，調查顯示，家庭二手菸暴露率升至35.6%，每3人就有1人在家中受菸害，家庭成了菸害高風險場域。

菸害防制法注重室內，多數休閒場所不再菸味繚繞，即使菸害防制法在民國112年3月22日修正施行，再度擴大室內外公共禁菸場所，但家庭二手菸始終難解。根據民國113年台灣吸菸行為調查，家庭二手菸暴露率從111年的28.9%上升至35.6%。

衛生福利部國民健康署昨（20）天透過新聞稿解釋，在家庭菸害暴露中，最顯而易見的問題是二手菸，有些民眾認為只要在通風良好的地方就不會造成菸害，但不論二手菸或是殘留在環境中的三手菸，即使是短暫接觸，都會對人體造成傷害，尤其是家庭成員中的兒童及孕婦。

國健署引用今年最新國際研究，二手菸暴露與兒童罹患氣喘、中耳炎、下呼吸道感染及嬰兒猝死症有關，恐造成兒童學習障礙及憂鬱；若孕婦使用菸品，菸草中的尼古丁或其他有毒物質，會經由胎盤影響胎兒大腦發育，增加兒童罹患注意力不足過動症（ADHD）機率。

國健署提出「打造無菸家庭刻不容緩」，家庭在影響孩子未來成為癮君子與否扮演重要角色，在英國前瞻世代研究中顯示，14歲前青少年照顧者有吸菸，造成暴露於二手菸環境，這些青少年在17歲成為吸菸者風險是非暴露族群的2倍，顯示實施無菸家庭極為重要。

國健署呼籲，戒除使用菸品是減少各種疾病發生最迅速方式，有意願戒菸的民眾可撥打免費戒菸專線0800-636363，不但有便利隱密性的諮詢服務，相關醫事人員也會制定專屬戒菸計畫，陪伴癮君子度過生理戒斷現象，民眾也可選擇住家附近戒菸服務合約醫事機構尋求幫助。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中