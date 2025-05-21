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醫院救命塑膠竟被超級細菌「吃到飽」使它更毒

2025/05/21 14:22

醫院常見的超級細菌綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）示意圖。此菌具多重抗藥性，最新研究發現牠甚至能以醫療塑膠為食，增加感染風險。（路透資料照）

醫院常見的超級細菌綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）示意圖。此菌具多重抗藥性，最新研究發現牠甚至能以醫療塑膠為食，增加感染風險。（路透資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球首創研究揭示，醫院中常見的超級細菌竟能以醫療塑膠為食，恐使其更危險。這種名為綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）的細菌普遍存在於醫院，可引發肺部、泌尿道及血液的潛在致命感染。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，科學家分析一名醫院病患傷口中的菌株，發現其具驚人特性，能分解用於支架、縫線的生物可分解塑膠。這項發表於5月7日《細胞報告》（Cell Reports）期刊的研究指，此能力可能讓細菌在物體表面及病患體內存活更久。

研究主要作者、倫敦布魯內爾大學教授麥卡錫（Ronan McCarthy）表示：「這意味著我們需重新思考病原體在醫院環境中的存在方式。」他指出，塑膠表面可能成為細菌食物，具此能力的病原體能在醫院存活更長，任何含塑膠醫材都可能受細菌降解。此實驗室研究凸顯需進一步探究此「食塑」能力在實際醫院環境的影響。

綠膿桿菌被認為在過去200年間迅速演化，易感染肺功能不佳的密集居住區人群。許多菌株已對多種抗生素產生抗藥性，污染導管和呼吸設備，成院內感染常見原因，威脅脆弱病患。全球每年約55萬9千死與綠膿桿菌相關，多數涉抗藥性。但該菌如何在看似無菌醫院中茁壯成長仍不明。

為探究此謎，研究員從英國醫院病患傷口拭子分析，發現該菌能產生名為Pap1的酶。此酶能分解常用於縫線、傷口敷料的塑膠聚己內酯（PCL），釋放碳元素供綠膿桿菌食用。為驗證，科學家將編碼Pap1的基因植入大腸桿菌（E. coli），發現其也具分解PCL能力。反之，刪除綠膿桿菌編碼此酶的基因後，其便失去溶解塑膠能力。

此「啃食塑膠」能力不僅為細菌供食，似乎也使其更具治療抗性。研究員發現，細菌會利用塑膠碎片形成更堅固的生物膜（biofilms），此結構能保護超級細菌免受抗生素侵害。科學家還在其他細菌中鑑定出類似酶，意味其他醫療塑膠也可能正為更多超級細菌提供養分並增強其韌性，助長院內感染。

研究員呼籲，迫切需研究其他病原體中食塑酶的普遍性，並促專家重新評估醫療用塑膠及醫院監測方式。麥卡錫總結：「塑膠在現代醫學中無處不在，一些病原體已適應降解它。我們需了解這對病患安全的影響。」

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