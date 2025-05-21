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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

14歲少女跌倒突心跳驟停 低溫急凍術奇蹟救回一命

2025/05/21 10:45

黃姓少女重獲新生，豐原醫院特別買蛋糕為她慶生。（豐醫提供）

黃姓少女重獲新生，豐原醫院特別買蛋糕為她慶生。（豐醫提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市一名14歲黃姓少女，日前深夜在床上玩耍時不慎跌落，當場心跳驟停，被送往衛生福利部豐原醫院，醫療團隊立即啟動跨科聯手搶救，採用先進的「治療性低溫療法」，少女於5天後奇蹟甦醒，目前已康復出院並恢復正常生活，醫護直呼「這是生命的重啟奇蹟」！

這起意外事件發生在本（5）月8日晚間，少女在自家床上玩耍時不慎跌落，當場失去意識、心跳驟停。家屬撥打119，消防人員透過電話教學進行4分鐘心肺復甦術，隨後由救護人員接手持續CPR及電擊後恢復自發性循環（return of spontaneous circulation, ROSC），少女被送到衛生福利部豐原醫院，昏迷指數3分。

院方緊急為少女插氣管內管，入住小兒加護病房，小兒科主治醫生黃伃㚬考量到少女心臟驟停時間長，可能導致缺氧性腦損傷，醫療團隊迅速啟動「治療性低溫療法（Therapeutic Hypothermia）」，將患者體溫控制在32-34度，以減少腦部損傷、提高神經功能預後。

經急診科、小兒科、加護病房、心臟科與神經科等跨科團隊聯手合作，歷經5天的低溫治療與密切觀察，少女逐步恢復自主呼吸，最終順利甦醒，且未出現明顯神經後遺症。

小兒科主任馬志豪表示，低溫療法是在國際上被廣泛使用於心跳停止患者的先進治療，豐原醫院已引進這項技術，有效保護腦神經功能，增加患者康復的機率。

少女康復出院前，豐原醫院特別準備了蛋糕，邀請醫護人員與家屬一同為少女慶祝重獲新生。現場氣氛溫馨，少女露出靦腆笑容，感謝醫護人員的努力與守護。

小兒心臟科醫師林聖哲提醒兒童及青少年家長，應注意臥室周邊擺設與安全防護。若遇突發昏迷或心跳驟停情況，應立即撥打119並進行CPR，爭取黃金搶救時間。副院長曹承榮表示，豐原醫院持續推動先進急救與低溫療法，守護每一位生命的奇蹟時刻。

黃姓少女因跌倒心臟驟停，經豐原醫院採用治療性低溫療法救回一命。（豐醫提供）

黃姓少女因跌倒心臟驟停，經豐原醫院採用治療性低溫療法救回一命。（豐醫提供）

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