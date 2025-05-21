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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》染新冠會發燒？ 醫：病毒超低調「5訊號」別忽略

2025/05/21 12:44

醫師表示，此波病毒株症狀輕微化，症狀不一定只有發燒，沒發燒也可能染疫；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，此波病毒株症狀輕微化，症狀不一定只有發燒，沒發燒也可能染疫；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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新冠疫情續增溫 疾管署估6月中下旬到高峰

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕疾管署昨（20）日記者會指出，新冠疫情持續增溫，上週就診人次1.9萬創下今年新高，預估6月中下旬達到高峰。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，此波新冠病毒傳染力強，且症狀較輕微，不同於過去一定會發燒，則是多了腹瀉、全身乏力、頭痛、喉嚨輕微乾癢及嗅覺變鈍等輕微症狀，容易忽略，若遇疑似症狀，應多加留意。

新冠傳染力強、輕微症狀易忽略

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文彙整臨床資料顯示，染新冠後發燒比例降低，取而代之的是出現腹瀉、全身乏力、頭痛、喉嚨輕微乾癢、嗅覺變鈍等輕微症狀，容易以為是感冒、腸胃炎等其他疾病。他說，近日新冠變異株KP.2、JN.1等「FLiRT 家族」比舊株更容易人傳人，且就算得過新冠或打過疫苗，仍有再感染風險。

醫師提醒，染新冠後發燒比例降低，取而代之的就是出現腹瀉、全身乏力、頭痛、喉嚨輕微乾癢、嗅覺變鈍等輕微症狀，容易忽略。（圖取自黃軒臉書）

醫師提醒，染新冠後發燒比例降低，取而代之的就是出現腹瀉、全身乏力、頭痛、喉嚨輕微乾癢、嗅覺變鈍等輕微症狀，容易忽略。（圖取自黃軒臉書）

若遇疑似症狀時，黃軒建議，可先觀察48小時，若症狀加重，如出現呼吸急、腹瀉不止、持續頭痛者，應盡速就醫；症狀輕微者也別掉以輕心，建議減少外出、多休息、在家自我隔離。此外，無論是否確診，建議出入高風險場所時，應配戴口罩，保護自身健康。

日常做好4要點 遠離疾病護健康

日常增強免疫，預防疾病！黃軒提供4要點，包括：作息規律，睡眠時長應達7-8小時，切勿熬夜；再者，應適度運動，每週至少進行150分鐘快走或慢跑；其三，應維持心理健康，壓力大時與朋友聊天、深呼吸放鬆；最後，飲食上應均衡，多吃蔬果、少手搖、補充蛋白質，護健康。

醫師建議，平時應作息規律，睡眠時長應達7-8小時，切勿熬夜，護健康；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師建議，平時應作息規律，睡眠時長應達7-8小時，切勿熬夜，護健康；圖為情境照。（圖取自photoAC）

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