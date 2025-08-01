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健康網》不只防中暑 膽固醇高當心中風+心肌梗塞
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日要注意的可不只是防曬跟中暑，澄品中醫副院長陳詩潔表示，中醫認為夏天是「心火旺」、「陽氣盛」的季節，膽固醇高的人，血液濃稠、血管彈性差，一熱、一脫水、一激動，就可能猝不及防地中風或心肌梗塞。
陳詩潔在臉書專頁「澄品中醫」發文指出，夏日3大高風險族群：總膽固醇、壞膽固醇（LDL）過高；三高族群（高血壓、高血糖、高血脂）；長期熬夜、壓力大、情緒易怒者，在中醫眼中，這些人夏天喝冰水、吹冷氣，其實對心臟都是負擔。
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陳詩潔說，心火+痰濕是心肌梗塞高危機，中醫認為「痰濁」是動脈硬化、血脂異常的體質根源，屬於「痰濕阻絡」。夏季火氣上升，容易「心火亢盛」，導致胸悶、心悸、易怒、失眠、突然心痛，這就是「心痹」的前兆。
中醫調理建議
●清心火
藥材：淡竹葉、梔子、蓮子心。
改善方向：降低心煩、心悸、睡眠不安。
●化痰濕
藥材：半夏、茯苓、陳皮。
改善方向：降膽固醇、改善痰濁體質。
●活血化瘀
藥材：川芎、山楂、丹參。
改善方向：預防血管阻塞，促進血液流通。
●補氣強心
藥材：黃耆、黨參、炙甘草。
改善方向：鞏固心氣、強化心臟功能。
夏季日常保健
●早睡早起，避免熬夜耗心陰。
●少吃油炸、冰冷飲，減少痰濁堆積。
●每天30分鐘快走或緩和運動，促進心肺循環。
●保持水分，每天攝取個人體重x30ml以上的溫開水。
●練習深呼吸、靜坐、瑜珈，降火氣也降膽固醇。
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