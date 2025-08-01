健康網》大腸癌年輕化 研究：飲食、肥胖、久坐是主因

耳鼻喉科診所醫師曾家承引述研究發現，早發性大腸癌的可逆危險因子有：肥胖、低品質飲食（加工肉、含糖飲料、超加工食品）、久坐、抽菸、喝酒；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早於50歲罹癌稱為早發性大腸癌，在先進國家，包括大腸癌、胰臟癌、食道癌（以上前3常見）、膽囊癌、小腸癌等。耳鼻喉科診所醫師曾家承引述《JAMA》研究發現，許多早發性腸胃道癌症發生率皆上昇，主要發生在先進國家，其中早發性大腸癌發生率每年上昇2%，而肥胖、低品質飲食（加工肉、含糖飲料、超加工食品）、久坐、抽菸、喝酒，皆為可逆的危險因子。

曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文指出，研究認為大腸癌年輕化可能是接觸的環境改變所致，尤其是現代文明的生活方式，包括西方飲食型態加工肉（組裝肉、香腸）、紅肉、奶油、高脂乳製品（重鮮奶油、甜點）、蛋、精緻穀類（白麵包、白米）、每天2份含糖飲料，都會提高大腸癌的發生率。

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曾家承提到，肥胖是大腸癌已確立的危險因子，可能機轉為慢性發炎及胰島素阻抗。而早發性大腸癌的遺傳傾向，遺傳性基因異常的機率：早發性（16-25%）比晚發性（10%）高。研究也發現，在飲食中攝取或補充高維生素D，早發性大腸癌發生率有下降趨勢。

對此，該不該為了早發性大腸癌提早做糞便或內視鏡檢查的大腸癌篩檢？曾家承說，大多數國家建議一般民眾50歲以上接受大腸癌篩檢，奧地利和義大利建議40歲以上接受篩解，而他個人會採美國USPSTF的建議，從45歲開始篩檢。

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