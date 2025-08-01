健康網》運動後血壓穩就不用吃藥？ 醫：錯誤判斷恐延誤治療

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，運動後血壓短暫下降是正常的生理現象，並不能反映血管在日常生活中的實際壓力狀態。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「我運動完血壓就降下來了，應該不用吃藥吧？」這樣的想法，其實隱藏著高血壓管理的誤區。宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，運動後血壓短暫下降是正常的生理現象，並不能反映血管在日常生活中的實際壓力狀態。正確的血壓量測，應該在休息至少5分鐘、情緒平穩的情況下進行，才能作為是否需要治療的依據。若以運動後血壓作為唯一判斷標準，可能會錯過真正需要控制的風險。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，不少患者會跟醫師說，「我的血壓不用吃藥，只要運動一下就降下來了」，甚至有患者專門量運動之後的血壓，用這個數字來判定自己沒有高血壓。劉中平提醒，「這是完全錯的！」

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劉中平說明，因為大部分的人在運動的時候血壓自然會上升，提供身體充分的血液供應；人在運動結束後，因為血液集中在四肢，以及血管擴張的影響，通常血壓會下降一些，這是人體的正常反應。

劉中平提到，血壓測量是希望觀察血管內的壓力，來評估對身體的影響，過高壓力長期會造成血管內壁的細胞受損，導致血管硬化甚至破裂的危險；醫師們希望知道血管長期的壓力，沒有臨時的外在因素干擾。目前建議量測血壓的時候要休息至少5分鐘以上，在平靜的心情的時候測量。運動或是情緒造成的臨時血壓波動，並不足以代表一整天24小時大部分的血管壓力，對長期用藥和治療的幫忙比較少。

劉中平提醒，要量測血壓一定是運動之前，一般建議運動後4小時內不用量血壓，因為比較沒有辦法代表長期的血管壓力。

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