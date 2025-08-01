健康網》吃處方藥竟傷腎？藥師：就醫務必告知用藥紀錄

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，就醫時請主動告知醫師目前所有使用中的藥物，包括成藥、保健品與中藥，幫助掌握整體用藥狀況，避免重複處方，才能保護腎臟健康；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕慢性腎臟病是沉默的殺手，早期沒有明顯症狀，一旦感覺不舒時，腎臟功能卻明顯受損。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，曾有病患因急性腎損傷就醫住院，無慢性病史，一度找不到病因，抽絲剝繭查出病患因為沒有主動提供完整的用藥資訊，導致不同院所醫師均重複開立2種非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs），而造成腎功能惡化急症。

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文分享，一位中年女性因急性腎損傷來醫院，情況嚴重到需要住院治療。起初，病人因為沒有明顯的慢性病史，讓醫療團隊一度找不到原因。後來透過健保雲端藥歷查詢，才發現她在不同院所長期使用了2種非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs），才逐漸釐清病因。

請繼續往下閱讀...

洪正憲說明，由於病患就醫過程，未主動提供完整的用藥資訊，導致不同醫院的2位醫師重複開立相似藥物，最終可能引發了急性腎損傷。與主治醫師討論後，判斷這正是造成腎功能惡化的主因。病人後來花了好幾個月，腎功能才慢慢恢復。

為了避免腎臟受損，平日就要保護腎臟，洪正憲提供以下4點小叮嚀：

1.就醫時，請主動告知目前所有使用中的藥物，包括成藥、保健品與中藥。

2.若民眾有慢性腎臟病，一定要讓醫師知道，以避免使用可能加重腎臟負擔的藥物。

3.可請醫師或藥師協助查詢雲端藥歷，幫助掌握整體用藥狀況，避免重複處方。

4.購買成藥前，建議先詢問藥師是否適合自己服用，尤其是有腎臟疾病或慢性病史者。

黃金護腎8守則

根據衛福部網站指出，想維持腎臟健康必須預防高血糖、高血壓及高血脂，控制體重避免肥胖、飲食均衡、少攝取加工食品，以及不吸菸且不濫用藥物等，才能避免腎功能損傷。

國際腎臟醫學會（ISN）與國際腎臟基金會（IFKF）共同提出「黃金護腎8守則」，民眾可遵循下列原則，建立保腎健康的良好習慣：

●避免服用不當藥物：長期服用非類固醇抗發炎藥物（NSAIDs）及止痛藥可能會損害腎臟，如有身體不適應尋求專業醫療協助，切勿自行亂服用西藥或中草藥偏方，以免傷害腎臟。

●健康飲食：適當且均衡攝取六大類食物，避免大魚大肉的習慣，減少鹽份、調味料及加工食品的攝取。

●規律運動：每次運動約30分鐘，每週累積150分鐘以上中度身體活動，有助於維持理想體重，降低血壓和慢性腎臟病的風險。

●多喝水：攝取足量的水份，建議每日攝取大約2,000 c.c.的水份。

●不抽菸：抽菸會刺激交感神經，導致血壓升高造成腎臟負擔。

●定期檢查腎功能：透過抽血及驗尿，可了解自己是否有蛋白尿及了解自身的腎絲球過濾率指數，尤其是腎臟病高風險族群（高血糖、高血壓、高血脂、吸菸者及肥胖者）更應定期接受檢查。

●控制血糖：糖尿病是引發腎臟損傷最主要的原因，減少攝取含糖飲料及甜食，有助於降低腎病變的風險。

●控制血壓：血壓高會影響腎臟血管，並導致其硬化，應每天定期測量血壓。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法