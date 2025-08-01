自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》吃處方藥竟傷腎？藥師：就醫務必告知用藥紀錄

2025/08/01 13:23

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，就醫時請主動告知醫師目前所有使用中的藥物，包括成藥、保健品與中藥，幫助掌握整體用藥狀況，避免重複處方，才能保護腎臟健康；情境照。（圖取自freepik）

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，就醫時請主動告知醫師目前所有使用中的藥物，包括成藥、保健品與中藥，幫助掌握整體用藥狀況，避免重複處方，才能保護腎臟健康；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕慢性腎臟病是沉默的殺手，早期沒有明顯症狀，一旦感覺不舒時，腎臟功能卻明顯受損。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，曾有病患因急性腎損傷就醫住院，無慢性病史，一度找不到病因，抽絲剝繭查出病患因為沒有主動提供完整的用藥資訊，導致不同院所醫師均重複開立2種非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs），而造成腎功能惡化急症。

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文分享，一位中年女性因急性腎損傷來醫院，情況嚴重到需要住院治療。起初，病人因為沒有明顯的慢性病史，讓醫療團隊一度找不到原因。後來透過健保雲端藥歷查詢，才發現她在不同院所長期使用了2種非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs），才逐漸釐清病因。

洪正憲說明，由於病患就醫過程，未主動提供完整的用藥資訊，導致不同醫院的2位醫師重複開立相似藥物，最終可能引發了急性腎損傷。與主治醫師討論後，判斷這正是造成腎功能惡化的主因。病人後來花了好幾個月，腎功能才慢慢恢復。

為了避免腎臟受損，平日就要保護腎臟，洪正憲提供以下4點小叮嚀：

1.就醫時，請主動告知目前所有使用中的藥物，包括成藥、保健品與中藥。

2.若民眾有慢性腎臟病，一定要讓醫師知道，以避免使用可能加重腎臟負擔的藥物。

3.可請醫師或藥師協助查詢雲端藥歷，幫助掌握整體用藥狀況，避免重複處方。

4.購買成藥前，建議先詢問藥師是否適合自己服用，尤其是有腎臟疾病或慢性病史者。

黃金護腎8守則

根據衛福部網站指出，想維持腎臟健康必須預防高血糖、高血壓及高血脂，控制體重避免肥胖、飲食均衡、少攝取加工食品，以及不吸菸且不濫用藥物等，才能避免腎功能損傷。

國際腎臟醫學會（ISN）與國際腎臟基金會（IFKF）共同提出「黃金護腎8守則」，民眾可遵循下列原則，建立保腎健康的良好習慣：

●避免服用不當藥物：長期服用非類固醇抗發炎藥物（NSAIDs）及止痛藥可能會損害腎臟，如有身體不適應尋求專業醫療協助，切勿自行亂服用西藥或中草藥偏方，以免傷害腎臟。

●健康飲食：適當且均衡攝取六大類食物，避免大魚大肉的習慣，減少鹽份、調味料及加工食品的攝取。

●規律運動：每次運動約30分鐘，每週累積150分鐘以上中度身體活動，有助於維持理想體重，降低血壓和慢性腎臟病的風險。

●多喝水：攝取足量的水份，建議每日攝取大約2,000 c.c.的水份。

●不抽菸：抽菸會刺激交感神經，導致血壓升高造成腎臟負擔。

●定期檢查腎功能：透過抽血及驗尿，可了解自己是否有蛋白尿及了解自身的腎絲球過濾率指數，尤其是腎臟病高風險族群（高血糖、高血壓、高血脂、吸菸者及肥胖者）更應定期接受檢查。

●控制血糖：糖尿病是引發腎臟損傷最主要的原因，減少攝取含糖飲料及甜食，有助於降低腎病變的風險。

●控制血壓：血壓高會影響腎臟血管，並導致其硬化，應每天定期測量血壓。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中