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健康網》5類食物護心防癌又抗老 女性必吃清單：莓果入列
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大，外加環境污染，以致身體承受極大氧化壓力。新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，透過飲食補充抗氧化劑就是最簡單最自然的方式，並分享女性必備抗氧化食物清單，包括：莓果類、黑巧克力、綠色蔬菜、番茄和大蒜等5類食物，不僅能對抗自由基，還能幫助維持年輕健康的肌膚、保護心血管，甚至預防癌症！
張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」除了詳列5類抗氧化食物特色外，也提醒不能因為喜歡某一類食物就狂吃，應該要掌握多元搭配、適量攝取，以及自然原型食物的原則，才能發揮最佳效果。
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抗氧化好食物特色一次看
●莓果類：藍莓、草莓、蔓越莓等含有豐富的花青素，能有效減少細胞損傷。
●黑巧克力：高含量的可可富含多酚，有助於降低血壓、改善心血管健康。
●綠色蔬菜：菠菜、羽衣甘藍等是維生素C和E的天然來源，增強免疫力。
●番茄：含有茄紅素，特別有助於預防皮膚老化與降低癌症風險。
●大蒜：內含硫化物，對抗炎症、增強免疫力，還有助於預防心血管疾病。
健康小秘訣別輕忽
●多元搭配：不同食物的抗氧化物質種類不同，越多樣化的食物越能提供全方位保護，千萬別因為黑巧克力好吃又能抗氧化就狂吃，破壞了營養均衡的原則。
●適量攝取：抗氧化雖好，但適量攝取是關鍵，過量反而可能對身體造成負擔。
●自然原型食物：抗氧化物質存在於新鮮、未加工的食物中，少吃加工食品才能發揮最佳效果。
張瑜芹說，透過這些抗氧化食物，每天都能在不知不覺中對抗歲月痕跡，讓你保持健康又年輕！
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