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健康網》腎病婦亂進補病情惡化 龜鹿二仙膠4種人不宜
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕平時很養生的阿姨，飲食低油低鹽，水分也有喝足；最近腎功能卻雪崩式退化。原來是前陣子聽朋友「呷好逗相報」，吃了一個月的中藥龜鹿二仙膠，覺得精神體力都變好，但定期追蹤時卻發現腎功能惡化，直接從腎病第2期退化到第3期；直到醫師囑咐停用，腎功能才恢復。醫師王婷翊則指出，三高慢性病患者、孕婦、燥熱體質、生理期間均不建議服用龜鹿二仙膠。
含大量膠原蛋白 腎友不宜
台南新樓醫院腎臟科門診醫師王婷翊在臉書粉專「腰子安娜」發文說明，龜鹿二仙膠的主要成分是鹿角、龜板、人參、枸杞。中醫常用龜鹿二仙膠治療骨質疏鬆、退化性關節炎等疾病，但「腎友不建議食用」。
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她解釋，未熬製前，龜板跟鹿角的蛋白質含量約23至35%。經熬製後，蛋白質含量下降到9.95%（鹿角）和8.54%（龜殼+龜板），主成份為大量膠原蛋白和高含量的鈣。因為腎臟負責處理身體的所有垃圾，過量的蛋白質也會進入腎臟，增加其負擔，不建議腎友特意補充高蛋白，以原型食物來補充營養所需的蛋白質即可。
一般民眾1週服用不逾2次
王婷翊表示，成品龜鹿二仙膠有各種製劑，如果是膠狀成品，如膠塊、膠片，成分含量較高，「一般民眾」的日常保養，建議1週不要超過2次。若是有添加其他食品做成的飲品、膠囊，則按建議用法食用，最好是在有證照的中醫師指示下使用，較為安全。
另，她補充，龜鹿二仙膠屬於溫補食材，避開同時食用寒性蔬果，例如西瓜、鳳梨、冬瓜、蓮藕等，免得效果相沖，白忙一場。
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