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健康 > 杏林動態

國科會推智慧醫療產學聯盟 彰濱秀傳、高雄長庚秀成果

2024/10/28 15:24

國科會今天舉行「智慧醫療產學聯盟計畫」成果發表會，展現媒合ICT產業與醫院及學術端合作成果。（記者陳嘉怡攝）

國科會今天舉行「智慧醫療產學聯盟計畫」成果發表會，展現媒合ICT產業與醫院及學術端合作成果。（記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕AI智慧醫療已成趨勢，為媒合ICT產業與醫院及學術端合作，國科會推動「智慧醫療產學聯盟計畫」，今（28）日舉行成果發表會，彰濱秀傳醫院藉AI輔助診斷泌尿手術影像，提升手術安全性與效率；高雄長庚醫院則運用AI技術整合肝癌病歷數據，協助醫師精準決策，並盼智慧醫療能「做護國神山的登山口」，加深合作並提升醫療照護品質。

國科會產學及園區業務處處長許增如表示，智慧醫療產學聯盟計畫是希望結合優秀的醫院和ICT產業，希望透過學醫產跨域結盟，加速智慧醫療產品場域實證，並提供病患更好的解決方案，推動3年來共支持18個計畫，總經費累積約5.3億元，其中國科會約補助2.5億元。因應超高齡社會到來，將持續整合遠距照護技術，從臨床應用延伸至居家，提升醫療照護品質與量能。

高雄長庚紀念醫院長王植熙表示，目前國際上肝癌的資料庫不像其他癌症那麼完整，若善用精準醫療，有機會取得領先競爭力。他們運用AI技術整合肝癌病患的病歷、放射影像及多體學數據等，建立病患旅程模型優化患者精準治療的戰略方針，輔助醫師醫療決策。他強調「該計畫不是要取代醫生，而是副駕駛的概念」，協助提供病患更好的解決方案；也盼智慧醫療產業能「做護國神山的登山口」，加深醫療和科技產業的合作。

秀傳醫療體系中區總院長黃士維表示，研發團隊以泌尿科的病患旅程為出發點，運用AI輔助診斷手術前、中、後影像，顯著提升手術安全性與效率。希望AI能成為輔助醫師診斷的良好工具，患者康復返家後也能透過數據平台與醫院連結，進行術後追蹤，提升醫療照護品質。

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