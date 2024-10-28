健康網》多吃鹼性食物防癌？ 專家列3原因打臉

洪泰雄指出，飲食中的酸鹼性食物並不會對血液pH產生顯著影響，除非患有腎臟等影響酸鹼平衡的疾病；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕坊間流傳「血液偏酸容易罹癌，多吃鹼性食物可以『鹼』回一條命！」營養學者洪泰雄指出，這是錯誤的迷思，飲食中的酸鹼性食物並不會對血液pH產生顯著影響，除非患有腎臟等影響酸鹼平衡的疾病。而「酸性體質容易致癌」的說法也是誤解，癌症的發生與多種複雜因素有關，即使多吃鹼性食物，也不會直接改變體內細胞的pH值或預防癌症 。

人體的酸鹼平衡

洪泰雄在臉書發文表示，人體的正常血液酸鹼值 （pH） 大約在7.35到7.45之間，屬於弱鹼性。人體有三個主要系統來維持這個酸鹼平衡：

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緩衝系統：包括碳酸-碳酸氫鹽緩衝系統，這是身體維持pH平衡的第一道防線。

呼吸系統：透過調節二氧化碳的排放來快速影響血液pH值。

腎臟系統：腎臟通過調節酸鹼物質的排泄來穩定pH，這是一個較長期的機制。

因此，無論食物的酸鹼性如何，這些系統會迅速調整血液的pH值，使其保持在健康範圍內 。

洪泰雄表示，無論食物的酸鹼性如何，這些系統會迅速調整血液的pH值，使其保持在健康範圍內 ；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

酸鹼食物理論的誤解

至於酸鹼食物理論主張多吃鹼性食物（如蔬菜、水果）可以平衡體內的酸性，從而降低罹患癌症的風險。洪泰雄表示，這種理論沒有科學根據，因為食物雖然可能會影響尿液的酸鹼值，但並不會改變血液的pH值。除非你患有嚴重的代謝性或呼吸性酸中毒或腎臟病，正常情況下飲食無法顯著改變血液pH 。

癌症與酸鹼性

另外，關於「酸性體質容易致癌」的說法也是一種誤解。他解釋，癌症的發生與多種複雜因素有關，包括基因突變、環境因素、生活方式等。雖然腫瘤組織內部環境往往會偏酸性，但這是癌症發展的結果，而非原因。即使多吃所謂的鹼性食物，也不會直接改變體內細胞的pH值或預防癌症 。

洪泰雄說，即使多吃所謂的鹼性食物，也不會直接改變體內細胞的pH值或預防癌症；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

洪泰雄也以空調系統來譬喻人體的酸鹼平衡。「酸性食物」就像是窗外的冷風或熱風，雖然它們會對室內的溫度產生些微影響，但真正決定室內溫度的是空調系統，也就是人體內的酸鹼平衡系統。食物的酸鹼性只會短暫影響尿液的pH值，就像冷熱風可能影響窗邊的溫度，但並不會改變整個房間的溫度。

他強調，不論我們攝取酸性或鹼性食物，我們的身體都有強大的調節系統，來維持一個穩定的內環境，不會讓血液的pH值輕易改變。

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