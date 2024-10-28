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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

北市中正區增1例本土登革熱 感染源待釐清

2024/10/28 15:28

台北市中正區新增1例登革熱本土確定病例，已發動社區清潔日進行孳生源清除及環境噴消等防治工作。（台北市衛生局提供）

台北市中正區新增1例登革熱本土確定病例，已發動社區清潔日進行孳生源清除及環境噴消等防治工作。（台北市衛生局提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市中正區新增1例登革熱本土確定病例，為50多歲女性，10月24日出現發燒、頭痛等症狀，25日就醫後通報採檢，26日研判為確定病例，個案潛伏期間沒有出國，也沒有新北市登革熱管制區活動史，同住家人1位無症狀，感染源尚待釐清。

台北市衛生局說明，中正區公所已於27日召開區級應變小組會議，啟動跨機關防治作為，並發動社區清潔日，進行社區病媒蚊密度調查、孳生源清除及環境噴消等防治工作。

衛生局表示，今年截至10月27日，台北市累計46例登革熱確定病例，3例為本土病例，其中文山區及大同區病例之基因定序結果，與新北市新店及中和區個案相同，研判來自同一群聚事件；至於中正區病例感染源尚待釐清。

衛生局表示，近期受康芮颱風外環環流影響，降雨容易造成積水，環境有利於病媒蚊生長，請民眾務必於雨後落實「巡、倒、清、刷」，定期「巡」視居家內外有無積水容器、「倒」空積水容器、「清」除不必要之容器及「刷」洗容器清除蟲卵，以清除病媒蚊孳生源，避免登革熱於社區蔓延。

民眾進行登山、踏青等戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊蟲叮咬風險。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉骨骼酸痛、出疹或噁心、腹痛等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師有登革熱高風險地區活動史。

台北市中正區新增1例登革熱本土確定病例，已發動社區清潔日進行孳生源清除及環境噴消等防治工作。（台北市衛生局提供）

台北市中正區新增1例登革熱本土確定病例，已發動社區清潔日進行孳生源清除及環境噴消等防治工作。（台北市衛生局提供）

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